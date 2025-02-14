Нужно ли снимать белую пенку во время приготовления супа: ответ удивит

Вы узнаете:
- Можно ли есть суп с пенкой
- Какая польза есть в пенке от мяса
Суп - это популярное блюдо во многих украинских семьях. Он вкусный, известен своей легкостью в приготовлении, универсальностью и полезными свойствами.
Однако есть одна ошибка, которую допускают большинство хозяек во время приготовления этого блюда, пишет Главред со ссылкой на Pysznosci.pl.
Нужно ли снимать пенку с супа
Оказывается, когда мы варим суп на мясе, не стоит снимать белую пенку, образующуюся во время этого процесса. Большинство людей делает это, даже не осознавая. Но, эксперты утверждают, что из-за этого суп теряет не только часть своего вкуса, но и некоторые питательные вещества.
Отмечается, что такая пенка из супа на самом деле является очень полезным компонентом. Прежде всего, потому, что суп с накипью от мяса будет иметь гораздо более глубокий вкус и сильный аромат.
Кроме того, благодаря такой пенке улучшается и пищевая ценность супа. В частности, в нем остается больше ценного для нашего организма коллагена. Это вещество положительно влияет на состояние кожи, улучшает здоровье костей и суставов.
Не стоит забывать и о желатине, который также содержится именно в пенке и играет важную роль в приготовлении супа. Ну и наконец, пенка на поверхности первого блюда делает бульон более сытным.
Читайте также:
- Как приготовить сухое молоко в домашних условиях: о ловком фокусе знают единицы
- Бомбическая закуска за 15 минут: идеальный рецепт, который смогут приготовить все
- Какое вино выбрать: как приготовить вкусный глинтвейн
Что такое суп?
Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50% жидкости Жидкую часть супа называют основой, плотную - гарниром. Супы готовят на бульонах, отварах, молоке и молочных продуктах и квасе. Гарниром в супах выступают самые разнообразные продукты: овощи, грибы, крупы, бобовые и макаронные изделия, рыба, мясо и птица, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред