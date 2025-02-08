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Оптическая иллюзия под силу не всем: найдите попугая среди листьев за 5 секунд

Виталий Кирсанов
8 февраля 2025, 18:14
92
Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Сегодняшнее испытание не для слабонервных. Где-то на этом изображении полностью замаскированный попугай прячется среди густых зеленых листьев. Ваша миссия проста - найти попугая за 5 секунд, пишет Jagranjosh.

Только самые острые умы и самые наблюдательные люди могут справиться с этим испытанием в условиях дефицита времени. Вы готовы загрузить свой мозг на максимум? Время пошло! Попугай прямо перед вами; он прячется на виду, используя силу естественной маскировки.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваши глаза могут многократно сканировать изображение, но заметит ли ваш мозг спрятавшуюся птицу?

видео дня

Эта оптическая иллюзия требует лазерно-острой концентрации, быстрого мышления и исключительного внимания к деталям.

Внимательно посмотрите на узоры, тени и цветовые вариации. Попугай идеально сливается с окружающей средой. Внимательный наблюдатель с высоким визуально-пространственным интеллектом заметит тонкие различия в цвете.

Вы нашли его? Если - да, поздравляем! У вас зрение и интеллект настоящего гения. Если вы не смогли найти попугая за отведенное время, не волнуйтесь. Продолжайте оттачивать свои навыки наблюдения с помощью большего количества оптических иллюзий. Давайте теперь посмотрим, где находится попугай.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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