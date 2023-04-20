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Перекормили нездоровой пищей: как выглядит "самый толстый кот в мире"

Сергей Кущ
20 апреля 2023, 19:36 обновлено 20 апреля, 19:36
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Когда кота хотели усыновить, для того чтобы поднять его, понадобились два человека.
Кот весом 18кг нашел семью
Кот весом 18кг нашел семью / facebook.com/Richmond.Animal.Care.and.Control

Кот Патчис, весом целых 18 кг, благодаря волонтерам нашел себе новую семью. Он был спасен от предыдущего владельца.

Как сообщили в центре по спасению животных Richmond Animal Care and Control в Рич*онде, штат Вирджиния, кот с огромной массой тела, весивший столько же, сколько средний пятилетний мальчик, "самый большой из всех, кого когда-либо видели".

Вес Пэтча составляет 40,3 фунта (18кг), что делает его одним из самых тяжелых котов, когда-либо зарегистрированных.

видео дня

По данным Richmond Animal Care and Control Патчеса посадили на строгую диету, чтобы снизить его гигантский вес.

Кот Патчис
Кот Патчис / facebook.com/Richmond.Animal.Care.and.Control

После того, как пост в Facebook об ожиревшем коте стал вирусным, для него нашли нового хозяина.

Пост гласил: "Проснулись ли вы сегодня и сказали: "Давайте усыновим самого большого кота, которого все когда-либо видели"? Если да, то у нас есть кот для вас".

Предполагается, что кошка набрала лишний вес после того, как ее перекормили лакомствами и вредной пищей.

Ранее мы рассказывали, что мужчина, который, как считалось, был кремирован почти десять лет назад, был найден живым и здоровым.

Чжо Канлуо сбежал из дома престарелых в 2014 году, и родственники и жители деревни по ошибке опознали его по телу, найденному на обочине дороги

Также сообщалось, что американка Ребекка Килберн из Мичигана столкнулась с серьезной проблемой - она не может найти обувь для своего 14-летнего сына. Пару кроссовок ей приходится искать по всему миру, поскольку длина ступни у ребенка целых 23 размера по стандартам США (ступня 38-40 см).

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