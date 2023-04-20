Перекормили нездоровой пищей: как выглядит "самый толстый кот в мире"

Кот Патчис, весом целых 18 кг, благодаря волонтерам нашел себе новую семью. Он был спасен от предыдущего владельца.
Как сообщили в центре по спасению животных Richmond Animal Care and Control в Рич*онде, штат Вирджиния, кот с огромной массой тела, весивший столько же, сколько средний пятилетний мальчик, "самый большой из всех, кого когда-либо видели".
Вес Пэтча составляет 40,3 фунта (18кг), что делает его одним из самых тяжелых котов, когда-либо зарегистрированных.
По данным Richmond Animal Care and Control Патчеса посадили на строгую диету, чтобы снизить его гигантский вес.
После того, как пост в Facebook об ожиревшем коте стал вирусным, для него нашли нового хозяина.
Пост гласил: "Проснулись ли вы сегодня и сказали: "Давайте усыновим самого большого кота, которого все когда-либо видели"? Если да, то у нас есть кот для вас".
Предполагается, что кошка набрала лишний вес после того, как ее перекормили лакомствами и вредной пищей.
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