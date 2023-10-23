Почему мы неправильно произносим слово "проект": Авраменко удивил объяснением

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал об ошибках, которые он нашел на сайте Верховной Рады Украины.
"Сегодня будем изучать язык на чужих ошибках. На днях я зашел на сайт Верховной Рады Украины. Лишь бросил глазом на заголовки, а там ошибок – хоть лопатой загребай", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Первая ошибка, которую заметил языковед, – в слове "проект". Как объяснил известный учитель, правильно писать и говорить "проЄкт", а не "проЕкт". Дело в том, что в 2019 году произошли изменения в украинском правописании. С тех пор пишем "проєкт", "проєктор", "проєкція" с буквой "є".
Еще одна ошибка находится в этом выражении: "заходи щодо попередження вживання тютюнових виробів".
"Как употребление табачных изделий можно предупредить? Друзья, предупредить можно человека о шторме в море или о чем-то другом, то есть предостеречь. А курению или болезни "запобігають", - отметил Авраменко.
Последняя ошибка, которую нашел языковед, – это написание слова "депутат". На сайте Верховной Рады оно было написано с большой буквы. Однако это ошибка. Слово "депутат" надо писать со строчной буквы.
В заключение языковед призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна и говорила, и писала грамотно.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.
Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".
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