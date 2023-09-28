Как сказать на украинском "долг платежом красен": Авраменко удивил ответом

Известный учитель призвал украинцев изучать язык, который передали нам наши предки.

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Как сказать по-украински "долг платежом красен"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о трудностях, которые возникают во время перевода фразеологизмов.

"Друзья, устойчивые соединения слов нельзя переводить буквально. Вот несколько примеров. По-русски "долг платежом красен" – "борг розрахунком червоний"? Нет, конечно. Или "рубаха-парень" – "сорочка хлопець"? Или еще пример: "на воре шапка горит" – "на злодієві капелюх палає"? Получается какая-то ерунда", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как рассказал языковед выражение "долг платежом красен" на украинском переводится так: "як не вертись, а взяв, то розплатись" или "хоч десь, хоч там перехвати, а борги заплати".

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А "рубаха-парень" на украинском переводится как "хлопець-друзяка" або "щира душа".

В то же время выражение "на воре шапка горит" имеет такой перевод: "хто порося вкрав, у того і у вухах пищить".

В заключение известный учитель призвал украинцев изучать язык, который передали нам наши предки.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. Известный учитель ответил, как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник".

Также Авраменко рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Как подчеркнул языковед, фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочный.

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