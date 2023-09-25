Чем заменить слово-паразит 'тіпа': популяризатор языка озвучил украинские аналоги

Мало того, что использование слов-паразитов совсем не украшает нашу речь, так еще и некоторые из них пришли в наш язык из соседней страны-агрессора.

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Чем заменить слово-паразит "тіпа"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из ведео

Украинский язык богатый, мелодичный и выразительный. Его словарный состав насчитывает тысячи слов, которые дарят возможность точно выражать мысли и чувства. Однако среди разнообразия слов, украшающих украинский язык, существуют также те, которые выполняют другие функции. Это так называемые слова-паразиты.

Мало того, что использование слов-паразитов совсем не украшает нашу речь, так еще и некоторые из них пришли в украинский язык из соседней страны-агрессора России. Примером может быть достаточно распространенное среди украинцев слово-паразит "тіпа". Какими аналогами можно заменить это слово, на своей странице в Instagram рассказал известный блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский.

"Наши предки говорили, что эти слова-паразиты шепчут нам духи "русского мира". Если не можете избавиться от слова "тіпа", говорите хотя бы "ніби", - отметил Шимановский.

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Также популяризатор языка рассказал, что слово "тіпа" на украинском переводится как "тИпу". Кроме того, можно употребить такие слова: "як", "ніби", "наче", "подібно", "у вигляді".

Кто такой Андрей Шимановский Андрей Шимановский – TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских аналогах к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

Смотрите видео, в котором Андрей Шимановский рассказывает о распространенном слове-паразите:

Чем заменить слово-паразит "тіпа"? / скриншот

Напомним, недавно популяризатор украинского языка Андрей Шимановский рассказал об аутентичных украинских словах, которые начали исчезать в 30-х годах прошлого века. В частности, Шимановский рассказал, как на украинском назвать штопор.

Кроме того, Шимановский рассказывал, как на украинском правильно назвать шалфей. Также популяризатор языка обратил внимание на то, что украинцы неправильно подчеркивают слово "квіточки".

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