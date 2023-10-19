В украинском языке есть аж 4 слова на букву "и": Авраменко изрядно удивил объяснением

С 2019 года украинское правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "и".

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В украинском языке есть аж 4 слова на букву "и" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о новациях в правописании.

Как рассказал языковед в эфире "Сніданку з 1+1", раньше было золотое правило – слов на букву "и" не бывает. Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "и".

Первое – служебное слово "ич". Например, "Ич який хитрий!", "Ич яка гарна!".

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Второе – глагол "икати", то есть произносить"и" вместо "і".

И третье – допускаются параллельные формы: "ирод" и "ірод", "ирій" и "ірій". . Каждый из этих вариантов правильный.

"Вы спросите, кто же это такое придумал? А я отвечу: так украинцы произносили эти слова издавна. В заключение только добавлю, давайте позаботимся о том, чтобы Украина и говорила, и писала грамотно", - сказал Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. Известный учитель ответил, как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник".

Также Авраменко рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Как подчеркнул языковед, фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочный.

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