В украинском языке есть аж 4 слова на букву "и": Авраменко изрядно удивил объяснением

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о новациях в правописании.
Как рассказал языковед в эфире "Сніданку з 1+1", раньше было золотое правило – слов на букву "и" не бывает. Но с 2019 года правописание узаконило несколько слов, начинающихся на букву "и".
Первое – служебное слово "ич". Например, "Ич який хитрий!", "Ич яка гарна!".
Второе – глагол "икати", то есть произносить"и" вместо "і".
И третье – допускаются параллельные формы: "ирод" и "ірод", "ирій" и "ірій". . Каждый из этих вариантов правильный.
"Вы спросите, кто же это такое придумал? А я отвечу: так украинцы произносили эти слова издавна. В заключение только добавлю, давайте позаботимся о том, чтобы Украина и говорила, и писала грамотно", - сказал Авраменко.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. Известный учитель ответил, как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник".
Также Авраменко рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Как подчеркнул языковед, фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочный.
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