Никогда не догадаетесь: что означает слово "пирхота" в украинском языке

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, что означает слово "пирхота" в нашем языке.
Как отметил языковед в эфире "Сніданку з 1+1", довольно часто украинцы, когда имеют раздражение в горле, называют его "першінням", однако это калька из русского. Образована она по аналогии с русским словом "першение".
А как же на украинском назвать раздражение и щекотание в горле? Языковед призвал запомнить украинцев слово "пирхота". Также он отметил, что глагол "першит" имеет такой украинский аналог – "дере в горлі".
"Кстати, и не "льодяники при кашлі і перхотінні", а "льодяники проти кашлю й пирхоти", - отметил известный учитель Украины.
В заключение Авраменко подчеркнул, что заботясь о чистоте своей речи, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".
Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.
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