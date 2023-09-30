УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Никогда не догадаетесь: что означает слово "пирхота" в украинском языке

Алина Дембицкая
30 сентября 2023, 18:44 обновлено 30 сентября, 18:45
Довольно часто украинцы, когда имеют раздражение в горле, называют его "першінням", однако это калька из русского.
Авраменко
Что означает слово "пирхота" в украинском языке? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, что означает слово "пирхота" в нашем языке.

Как отметил языковед в эфире "Сніданку з 1+1", довольно часто украинцы, когда имеют раздражение в горле, называют его "першінням", однако это калька из русского. Образована она по аналогии с русским словом "першение".

А как же на украинском назвать раздражение и щекотание в горле? Языковед призвал запомнить украинцев слово "пирхота". Также он отметил, что глагол "першит" имеет такой украинский аналог – "дере в горлі".

видео дня

"Кстати, и не "льодяники при кашлі і перхотінні", а "льодяники проти кашлю й пирхоти", - отметил известный учитель Украины.

В заключение Авраменко подчеркнул, что заботясь о чистоте своей речи, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

17:53 Украина
Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

17:21 Украина
От россиян осталось мокрое место: украинские защитники взорвали "опорник" РФ

От россиян осталось мокрое место: украинские защитники взорвали "опорник" РФ

16:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:44

Никогда не догадаетесь: что означает слово "пирхота" в украинском языке

18:09

"Угроза существует": в ГУР рассказали о передаче иранских ракет России

17:53

Враг устроил штурм, но получил по зубам от ВСУ: названа "горячая" точка фронта

17:22

Настоящая украинская юшка: Клопотенко удивил простым рецептом

17:21

Бойцы ВСУ могут взять войска РФ в Бахмуте в полуокружение: названо условие

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийУкраина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
17:04

Лепс и Чичерина жидко опозорились с новым патриотическим треком

16:58

От россиян осталось мокрое место: украинские защитники взорвали "опорник" РФВидео

16:35

Гороскоп Таро на неделю 2-8 октября: Льву – улучшения, Раку – горечь реальности

16:20

Покрасил свою шевелюру в черный цвет: Мишина показала 11-летнего сына в новом имиджеВидео

Реклама
16:17

Подоляк – об оккупации земель Украины: Россию ждет финал с мемуарами за решеткой

16:04

Почему ни в коем случае нельзя фотографировать спящего человека: потрясающие суеверия

15:54

Киев имеет право бить Taurus по территории РФ: в ФРГ сделали громкое заявление

15:23

Медведев бесплодно размечтался о присоединения новых украинских земель

15:14

Украина создает первый в мире флот морских дронов, РФ прячет корабли – Зеленский

15:13

Любовный гороскоп на неделю 2-8 октября: Рыбам – новый уровень, Раку - неприятности

15:06

Церковный праздник 1 октября: что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы

14:50

Спустя 27 лет после убийства Тупака Шакура полиция задержала виновного в преступлении

14:46

Спецоперация ГУР: в плен сдались 12 военных РФ – детали уникальной вербовки

14:38

Африке нужно не только зерно из Украины: Кулеба раскрыл детали

14:26

Коля Серга расказал как встречался с Залужным и что просил главкома ВСУ

Реклама
13:57

Ничем не хуже белого, а то и вкуснее: как найти и приготовить известный польский гриб

13:49

Армения уходит от Москвы: назван еще один регион, который может потерять РФВидео

13:48

Столтенберг назвал парадоксальный путь к миру в Украине

13:04

Гороскоп на завтра 1 октября 2023: Стрелец – важный звонок, Рыбам - достижение

13:00

"Сложная задача с жертвами": эксперт оценил, можно ли освободить Крым без F-16 и ATACMS

12:46

РФ ударила по важному объекту в Украине: названы цели атак вражеских дронов

12:15

Субсидии поменяются с 1 октября: но есть один нюанс

11:49

"Было интересное совещание": Буданов рассказал детали планов РФ по захвату ХарьковаВидео

11:42

Украина начала производство пушек и снарядов "натовского" калибра – Зеленский

11:40

Режиссер-воин Сеитаблаев сделал предложение молодой возлюбленной

11:14

Кайли Дженнер наконец-то официально сменила имя своего сына

11:01

Полтора года скрывались в оккупации: ВМС и ГУР сумели спасти двух десантников

10:45

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА

10:14

Именины 1 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:11

"Понимаю, что это не моя заслуга": Харчишин рассказал, почему его сын пошел служить в ВСУ

09:57

В Украине вырастет "минималка": в Кабмине назвали сумму и сроки

09:33

Пенсии в Украине в 2024-м масштабно пересчитают по-новому: сколько получат пенсионеры

09:02

Витовская объяснила, почему украинские актеры за мизерные деньги снимались у россиян

08:45

Грузинский ресторан отдыхает: рецепт ленивых хачапури на сковороде от Эктора за рекордные 15 минут

08:45

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и захватили высоту - ISW

Реклама
08:12

Украину используют как большой рекламный роликмнение

07:41

Ночью РФ атаковала Винницкую область: есть "прилет" в объект инфраструктуры

06:22

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar: какая главная проблема для наших ПВОмнение

05:30

В чем пойти на свидание: простые советы, которые подарят приятную встречу

04:45

Уничтожение Черноморского флота: эксперт раскрыл "огненный" сценарий

03:41

Гороскоп на октябрь 2023 для Дев: романтика, повышение на работе и путешествиеВидео

02:10

"Этот прогноз сбудется": Огрызко ответил, закончится ли война в следующем годуВидео

01:35

Военно-морской эксперт спрогнозировал, когда начнется освобождение Крыма

29 сентября, пятница
23:50

В РФ заговорили о войне до 2025 года: Яковенко рассказал, что задумал Путин

22:53

Совершал потрясающие разведывательные рейды: на Донетчине погиб храбрый воин

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять