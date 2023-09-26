Как сказать на украинском "востребованный товар": Авраменко озвучил два варианта

В нашем языке есть такие слова, которые носители языка несправедливо забывают или вообще не знают, заметил языковед.

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Как сказать на украинском "востребованный товар"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о том, как перевести на украинский некоторые русские слова.

"В нашем языке есть такие слова, которые носители языка несправедливо забывают или вообще не знают. А на их месте довольно часто роскошествуют российские аналоги. Вот проверьте себя. Как на украинском сказать: "востребованный", "косноязычный", и "томный"? Если не вспомнили, то этот урок именно для вас", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как рассказал языковед, слово "востребованный товар" на украинском переводится как "затребуваний товар" или "запитаний товар".

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В то же время "косноязычный человек" на украинском переводится как "недорікувата людина". А еще можно сказать "гугнявий" или же "недомовний".

"Томный взгляд" на украинском переводится как "млосний погляд".

В заключение Авраменко призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. Известный учитель ответил, как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник".

Также Авраменко рассказывал, как перевести на украинский язык фразу "оставить в покое". Как подчеркнул языковед, фразу "оставьте меня в покое" украинцы довольно часто переводят как "залиште мене у спокої". Однако такой перевод ошибочный.

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