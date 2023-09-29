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Как правильно – "суднО" или "сУдно": Авраменко озвучил ответ, который точно запомнится

Алина Дембицкая
29 сентября 2023, 18:31 обновлено 29 сентября, 18:32
Известный учитель Украины отметил, что рифма всегда помогает запоминать ударения в словах.
Авраменко
Как правильно - "суднО" или "сУдно"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о том, какое ударение в слове "судно".

Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", есть мнения, что судно́ – это сосуд, который подают лежачим больным, а су́дно – это корабль или лодка. Или наоборот.

"Друзья, все очень просто. И сосуд для лежачих больных, и корабль все равно называется так: судно́.Словау́дно" в украинском языке нет и никогда не было", - подчеркнул он.

видео дня

Языковед также привел фразу для запоминания ударения: "російське судно пішло на дно" (о крейсере "Москва").

Авраменко отметил, что рифма всегда помогает запоминать слова. Например, "перший млинець нанівець" или "на колір і смак товариш не всяк".

В заключение известный учитель Украины призвал граждан заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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