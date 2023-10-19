Как в украинском языке называется яичница с жидким желтком: Авраменко поразил ответом

Яйца могут быть "крутими" (если желток доведен до твердого состояния) и "некрутими" (если желток жидкий).

https://glavred.info/life/kak-v-ukrainskom-yazyke-nazyvaetsya-yaichnica-s-zhidkim-zheltkom-avramenko-porazil-otvetom-10509391.html Ссылка скопирована

Как в украинском языке называется яичница с жидким желтком? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть вареные и жареные яйца.

"Сегодня разговор о названии блюда, которое часто готовят на завтрак: "Мамо, приготуй мені яйце всмятку! А мені глазунью!". Эти просьбы пахнут не только вкусным и полезным завтраком, но и суржиком", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как рассказал языковед, готовое вареное яйцо с жидким желтком называется "некруте яйце". А жареное яйцо с жидким желтком называют "окатою яєчнею".

видео дня

"А и в самом деле, желток, не смешанный с белком, напоминает глаз. И обратите внимание, "оката яєчня". Не "оковита". Потому что "оковита" – это крепкая водка высокого сорта", - отметил Авраменко.

В заключение известный учитель Украины призвал граждан заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказал о слове "паляниця", которое российские захватчики не могут произнести. Именно поэтому, во времена войны это слово стало маркером – свой-чужой.

Также Авраменко посвятил один из своих уроков самому резонансному изменению в правописании. Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор": "Ігорович", "Ігоревич", "Ігорьович".

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.