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Почему ни в коем случае нельзя фотографировать спящего человека: потрясающие суеверия

Алина Дембицкая
30 сентября 2023, 16:04 обновлено 30 сентября, 16:04
До нашего времени сохранилось много предрассудков, которые связаны со сном. Один из них – это то, что спящих людей нельзя фотографировать.
ребенок, фотография
Почему нельзя фотографировать спящих? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сон – это неотъемлемая составляющая жизни каждого человека, а потому наши предки издавна относились к этому состоянию с особой настороженностью. Для многих людей сон был окошком в другой мир, где можно пообщаться с богами и духами предков. До нашего времени сохранилось много предрассудков, которые связаны со сном. Один из них – это то, что спящих людей нельзя фотографировать. Читайте далее в нашем материале, почему этого ни в коем случае нельзя делать.

Почему нельзя фотографировать спящих?

Согласно народным верованиям, спящего человека нельзя фотографировать, поскольку во время сна он очень уязвим к воздействию темных сил. Считается, что фотографирование спящих нарушает защиту, стирает границы между миром сна и реальным миром, и, таким образом, открывает доступ злым силам к энергетике человека. В то же время открытые глаза защищают от демонов и других негативных воздействий.

Кроме того, считается, что во время фотосъемки можно напугать ангела-хранителя спящего человека, и он покинет его навсегда. Более того, если фото спящего человека попадет в руки недоброжелателей, то они могут своей завистью и злыми намерениями испортить счастье человека.

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Почему нельзя фотографировать спящих детей?

Вполне понятно, что самой уязвимой категорией людей являются маленькие дети, поэтому их нельзя фотографировать и показывать потом эти фото всем коллегам, друзьям и знакомым. Считается, что такими действиями родители могут испортить судьбу младенца. Кроме того, ребенок может испугаться внезапной вспышки, которая может негативно повлиять на него. Поэтому важно фотографировать деток только с открытыми глазками, чтобы не навлечь беду.

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