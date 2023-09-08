Высшие силы обязательно услышат: сильнейшие молитвы на исполнение заветных желаний

Молитва к высшим силам стала одним из способов, которым люди пытаются ускорить исполнение своих желаний.

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Как молиться, чтобы желание сбылось / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

У каждого человека есть свое заветное желание, которое вдохновляет его двигаться вперед. Для некоторых это могут быть материальные блага, такие как богатство, роскошь или успех в карьере. А кто-то может мечтать о гармоничных отношениях, здоровье или духовном развитии. Молитва к высшим силам стала одним из способов, которым люди пытаются ускорить исполнение своих желаний и достичь желаемых результатов в жизни. Главное условие успешной молитвы на исполнение желаний – это глубокая вера. Вера в то, что есть сверхъестественные силы, которые могут влиять на нашу жизнь и откликаться на наши просьбы. Главред рассказывает, какие есть молитвы на удачу во всех делах.

Молитва ангелу-хранителю на исполнение желания

Обращаюсь к тебе, мой защитник, ангел-хранитель. Один ты знаешь, как я хочу исполнения своего желания. Желаю я, чтобы (произносите коротко то, чего хотите). Помоги мне осуществить задуманное, направь меня на путь истинный, защити меня от бед и завистников, освободи мой путь для моих действий! От себя обещаю, что буду принимать и использовать все твои дары. Во благо мне и всему миру. Пусть будет так!

Сильная молитва на исполнение желания в ближайшее время Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец, угоднику Господень! При жизни своей ты не отказывал людям в просьбах их, да и ныне помогаешь всем страждущим. Благослови меня, раба Господня (имя) во исполнение желания сокровенного моего. Проси Господа Нашего о даровании милости и благодати Его. Пусть не оставит он просьбу мою желанную. Во имя Господа нашего. Аминь.

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Молитва на исполнение желания к Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Не сердись на мою сердечную просьбу, но и не отказывайся в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и избегание всех демонических пропастей. Пусть все задуманное сбудется и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

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