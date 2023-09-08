УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Высшие силы обязательно услышат: сильнейшие молитвы на исполнение заветных желаний

Алина Дембицкая
8 сентября 2023, 15:58 обновлено 8 сентября, 15:58
15
Молитва к высшим силам стала одним из способов, которым люди пытаются ускорить исполнение своих желаний.
молитва
Как молиться, чтобы желание сбылось / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

У каждого человека есть свое заветное желание, которое вдохновляет его двигаться вперед. Для некоторых это могут быть материальные блага, такие как богатство, роскошь или успех в карьере. А кто-то может мечтать о гармоничных отношениях, здоровье или духовном развитии. Молитва к высшим силам стала одним из способов, которым люди пытаются ускорить исполнение своих желаний и достичь желаемых результатов в жизни. Главное условие успешной молитвы на исполнение желаний – это глубокая вера. Вера в то, что есть сверхъестественные силы, которые могут влиять на нашу жизнь и откликаться на наши просьбы. Главред рассказывает, какие есть молитвы на удачу во всех делах.

Молитва ангелу-хранителю на исполнение желания

Обращаюсь к тебе, мой защитник, ангел-хранитель. Один ты знаешь, как я хочу исполнения своего желания. Желаю я, чтобы (произносите коротко то, чего хотите). Помоги мне осуществить задуманное, направь меня на путь истинный, защити меня от бед и завистников, освободи мой путь для моих действий! От себя обещаю, что буду принимать и использовать все твои дары. Во благо мне и всему миру. Пусть будет так!

Сильная молитва на исполнение желания в ближайшее время Николаю Чудотворцу

Святой Николай Чудотворец, угоднику Господень! При жизни своей ты не отказывал людям в просьбах их, да и ныне помогаешь всем страждущим. Благослови меня, раба Господня (имя) во исполнение желания сокровенного моего. Проси Господа Нашего о даровании милости и благодати Его. Пусть не оставит он просьбу мою желанную. Во имя Господа нашего. Аминь.

видео дня

Молитва на исполнение желания к Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Не сердись на мою сердечную просьбу, но и не отказывайся в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и избегание всех демонических пропастей. Пусть все задуманное сбудется и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
молитва интересные новости
Реклама

Главное за день

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

15:17 Мир
Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

15:13 Украина
"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

14:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:58

Высшие силы обязательно услышат: сильнейшие молитвы на исполнение заветных желаний

15:38

Как и когда прогревать машину: эти простые способы изумят даже матерых водителей

15:27

Женщина из Мариуполя поделилась невероятно простым рецептом арбузного меда - бекмесом

15:17

"Хотят отменить все санкции": ООН ведет тайные переговоры с РФ - Bild

15:17

Что сделать 10 сентября, чтобы получить кучу денег: приметы и запреты дня

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:13

Оккупантов РФ выбивают под Бахмутом: командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали

14:51

Проверьте, умнее ли вы 8-летнего ребенка, ответив на эти элементарные вопросы

14:46

Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за ПригожинымВидео

14:35

Сильно вредят здоровью: врач сказал, для чего на самом деле нужны ватные палочки

Реклама
14:15

"Путин сдулся, он убил Пригожина": Зеленский сделал громкое заявление

13:38

Модель безопасности для Украины: какой самый лучший вариант?мнение

13:25

"Путин будет зачищать всех": журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФВидео

13:21

Китаянка-путинистка спела "Катюшу" в разбомбленном театре в Мариуполе: в МИД Украины разъярились

12:54

Найди панду за 7 секунд: 45-летняя головоломка, которая заставит тебя попотеть

12:41

Перелет боевого Ми-8 в Украину: Буданов намекнул на новую вербовку пилотов РФ

12:37

Как можно поставить свекровь на место: психолог Холоденко дала дельный совет

12:27

Мобилизация женщин: представитель Зеленского в Раде пояснил, будут ли выпускать за границу вставших на учет дам

11:51

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Близнецам – забота, Девам - поддержка

11:46

Не будут сжимать и натирать: секреты выбора удобных женских трусов

11:44

Пропадает он: у путинистки Успенской прямо во время концерта исчез голосВидео

Реклама
11:43

У Зеленского анонсировали новые удары дронов по критической инфраструктуре РФ

11:34

Украина всегда будет представлять опасность: Охлобыстин неосознанно "слил" страхи параноика Путина

11:01

"Ты что делаешь, тварь": Соловьев в истерике отчихвостил предательницу Монтян

10:55

Favbet Foundation передал военным разведчикам ГУР спецавтомобиль

10:45

Потап показал подросшего сына и поздравил его с особым праздником

10:40

Опозоренный Ступка нахамил матери защитника Азовстали

10:20

Запад будет спасать Россию, поскольку боится ее развала - Юрий БогдановЭксклюзив

09:59

РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге: есть жертва и много раненыхФото

09:53

Как назвать ребенка в 2024 году: забытые имена снова в тренде

09:41

Студентам вручают повестки, хотя есть отсрочка: адвокат объяснил, что делать

09:27

Срыв удара по флоту РФ: Маск ответил на обвинения в отключении Starlink для ВСУ

08:39

ВСУ идут вперед на юге и прорывают оборону российских оккупантов – ISW

08:12

Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: попали в частный сектор, есть разрушения

07:55

"Какое-то сумасшествие происходит": Вайкуле жестко прошлась по россиянам из-за войны в Украине

07:38

Уничтожен большой склад БК и два ЗРК врагов: свежая сводка боев от Генштаба

06:35

Почему неправильно говорить "дзвонити друзям": Авраменко удивил ответом

06:20

Непроизвольный стриптиз: Бритни Спирс чудом избежала публичного обнаженияВидео

05:30

Какая клякса напоминает поцелуй: тест по картинке расскажет об особенности характера

05:00

"На РФ наползает смута": Сотник рассказал о страшной тени ПригожинаВидео

04:00

"Всех этих Путиных будут выкорчевывать": эксперт рассказал о конце власти ПутинаВидео

Реклама
02:20

На базе ЧВК "Вагнер" в Мали заметили турецкие Bayraktar

01:37

"Они все маньяки": публицист сделал неутешительный прогноз о войне в УкраинеВидео

01:33

Не разлезутся: как стирать перьевые подушки в стиральной машинке

07 сентября, четверг
23:58

Могут ли оккупанты развернуть свои штыки и пойти на Москву: Сотник дал четкий ответВидео

23:17

Какими болезнями можно заразиться от кошки: топ-5 опасных заболеваний

22:47

В Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ: вспыхнул пожарВидео

22:43

"Никогда этого не сделаем": одна из стран Европы отказалась экстрадировать украинцев

22:31

Иранский Ил-76 прилетал в Крым и мог привезти новую партию "Шахедов" - СМИ

22:15

Как выглядит план Эрдогана о начале мирных переговоровмнение

22:11

Обстановка на фронте сложная, россияне штурмуют несколько направлений - Генштаб

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять