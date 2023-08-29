Суженый примчится, как стрела: приметы, предвещающие быстрое замужество

Главред рассказывает, как быстро выйти замуж, используя простые и действенные уловки.

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Знаки, что вскоре выйдешь замуж / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пожалуй, каждая девушка мечтает о счастливом и благополучном замужестве. Чтобы рядом был заботливый мужчина, в доме царил семейный уют, а из гостиной доносился звонкий смех маленьких детей. Некоторым девушкам суждено было быстро встретить любовь всей своей жизни и построить крепкие отношения с партнером. А кто-то наоборот – скитается в поисках своего суженого, с каждым днем теряя надежду на счастливый брак. Однако есть некоторые интересные народные приметы, которые могут ускорить судьбоносную встречу. Главред рассказывает о приметах, предсказывающих скорое замужество.

Среди многих народных примет вам, наверное, известна такая: поймать букет невесты. Этот знак говорит о том, что среди девушек, которые тоже хотели поймать букет, вы выйдете замуж самой первой. Кроме того, ваши шансы могут увеличиться на несколько процентов, если у невесты был букет из пионов.

Кроме того, есть такая примета, которая предвещает замужество в ближайшем году. Если под Новый год вы сядете за рукоделие и нечаянно уколете себе палец до крови, то в следующем году сыграете свадьбу.

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Также есть давняя примета, связанная с букетом цветов. В народе говорят, если девушка случайно найдет брошенный букет цветов, то совсем скоро познакомится со своим суженым и выйдет замуж. Однако следует заметить, что такой букет нельзя трогать, ведь он может нести в себе плохую энергетику.

На этом приметы, чтобы выйти замуж, не заканчиваются. Есть достаточно интересный знак, на который обязательно следует обратить внимание во время знакомства с парнем. Согласно народным приметам, если девушка познакомилась с парнем в четверг, то, скорее всего, это ее суженый.

Если вы ищете способы, как быстро выйти замуж, можете попробовать несколько проверенных народных методов. Когда в следующий раз пойдете к кому-нибудь на свадьбу, попробуйте следовать следующим советам, и вы обязательно быстро выйдете замуж.

Одна из народных примет говорит, что если девушка подшьет подруге-невесте подол ее свадебного платья, то в ближайшем будущем и сама выйдет замуж. Поэтому позаботьтесь о своей подруге, тем самым приблизив собственное замужество. Кроме того, вы будете иметь гораздо большие шансы на быстрое замужество, если заберете себе шпильку или иглу из свадебного платья.

Также в народе говорят, если с позволения невесты потанцевать с женихом, то ваш суженый мигом придет в вашу жизнь. А если жених сам вас пригласит потанцевать, это очень хороший знак для вас!

Есть еще один интересный знак, предвещающий быстрое замужество. Если на свадьбе на ваше прекрасное платье нечаянно вылилось шампанское или вино, то не стоит расстраиваться по этому поводу! Это очень хорошая примета, предвещающая быстрое замужество.

И напоследок. Если вы мечтаете о скором замужестве, то окружите себя пионами. Это могут быть не только свежие цветы, но и картина с пионами. Кроме того, полезно будет самой нарисовать или вышить картину с пионами.

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