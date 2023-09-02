Что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не остаться одной: бабушкины советы

Главред рассказывает, что нельзя делать, чтобы не остаться одной, а также делится секретами, что нужно для того, чтобы выйти замуж.

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Как быстро выйти замуж? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждая девушка мечтает о счастливом замужестве, которое способно заполнить ее жизнь незабываемыми моментами. Кроме того, брак для многих становится символом взаимоподдержки, верности, роста и совместного строительства будущего. Однако в жизни обстоятельства могут сложиться так, что девушка долго не может выйти замуж. Одной из причин этого могут быть некоторые действия, которые девушка совершает неосознанно, тем самым отсрочивая долгожданное замужество. Главред рассказывает, что нельзя делать, чтобы не остаться одной, а также делится секретами, что нужно для того, чтобы выйти замуж.

Чтобы максимально быстро осуществить свою мечту о счастливом браке, следует избегать таких действий:

Не сидите во время трапезы на углу стола.

Воздержитесь от сидения на подоконниках.

Не участвуйте в конкурсах на свадьбах своих друзей и знакомых.

Не меряйте чужое свадебное платье или фату.

Воздержитесь от передачи воды, продуктов и других вещей через порог.

Не садитесь на порог и не ешьте там.

Не стоит приглашать гостей, если в доме царит беспорядок.

Нельзя носить обручальное кольцо на безымянном пальце до свадьбы.

Если вы будете следовать этим советам, то в будущем у вас будет счастливая супружеская жизнь. А если вы хотите как можно скорее выйти замуж, то читайте ниже бабушкины советы, как быстро выйти замуж.

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Прежде всего, нужно очистить дом от всего ненужного, сделав генеральную уборку. После этого нужно окружить себя парными вещами. Поставьте в своей комнате два подсвечника, две лампы, а также положите на кровать две подушки. А на стену повешайте картину с влюбленной парой, представляя, что это вы со своим партнером.

Кроме того, привлечь любовь в ваш дом помогут некоторые растения. В частности, суженый непременно появится в вашей жизни, если дома в горшке будет расти жасмин, лаванда, антуриум, оксалис, спатифиллум или аихризон.

А знаете ли вы, что пионы – это цветы страсти? Поэтому важно, чтобы эти цветы также были в вашем доме. Необязательно каждый раз покупать живые цветы. Можно купить картину с пионами или нарисовать самой. А если вы умеете вышивать и не знаете, что нужно вышить, чтобы выйти замуж, то ответ очевиден – пионы. Вышивая или рисуя пионы, представляйте своего суженого во всех подробностях. Но обратите внимание, что это не должен быть конкретный человек, потому что мы не имеем права заставлять другого человека любить нас. Нарисуйте в своем воображении своего идеального мужа и то, как вы проводите время вместе. Будьте уверены, суженый непременно появится.

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