Почему нельзя говорить 'на здоровье': скрытый смысл фразы всех ошеломит

Иногда бывает так, что в нашей жизни случаются разнообразные невзгоды, а мы даже не догадываемся, почему именно на нашу долю упали такие испытания.

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"На здоровье", что значит? / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Каждый день из наших уст звучат тысячи слов, наполненных как положительной, так и отрицательной энергией. И довольно часто мы не следим за тем, какие фразы произносим. Иногда бывает так, что в нашей жизни случаются разнообразные невзгоды, а мы даже не догадываемся, почему именно на нашу долю упали такие испытания. И одна из причин – это слова, которые мы произносим.

Каждый из нас хоть раз слышал или произносил фразу "на здоровье". Казалось бы, что эта фраза не несет в себе никакой угрозы, ведь мы желаем человеку самого важного – здоровья. Однако эта фраза не так проста как может показаться на первый взгляд. Далее рассказываем, почему эту фразу не стоит употреблять.

Почему нельзя говорить "на здоровье"?

Когда мы отвечаем на благодарное слово "спасибо" фразой "на здоровье", то на подсознательном уровне мы отдаем другому человеку свое здоровье. Все дело в том, что когда мы говорим "на", то оно интерпретируется в значении "бери". Получается, что мы говорим другому человеку "бери здоровье". И возьмет он это здоровье как раз у того, кто добровольно его отдает, произнося эту фразу.

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Кроме того, если мы отвечаем другому человеку фразой "на здоровье" тогда, когда он собирается что-то съесть, то во время потребления пищи он съест свое же здоровье.

Если вы задаетесь вопросом, как можно заменить фразу "на здоровье", то дальше об этом будет идти речь. Есть несколько интересных альтернатив, которые также выражают ваше желание добра и процветания другому человеку, но не вредят вам лично.

Что сказать вместо "на здоровье"?

Прежде всего эту фразу можно заменить привычным для нас "пожалуйста". Однако, важно отметить, что фраза "пожалуйста" передает общее намерение пожелать всего хорошего. Если вы хотите пожелать другому человеку именно здоровья, то вместо "на здоровье" скажите "ради здоровья".

В заключение добавим, что во время общения с другими людьми тщательно подбирайте слова, хорошо обдумывая их смысл. Ведь, кроме фразы "на здоровье", в нашем языке есть множество фраз, которые не стоит использовать в своей речи.

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