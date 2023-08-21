УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему нельзя говорить "на здоровье": скрытый смысл фразы всех ошеломит

Алина Дембицкая
21 августа 2023, 16:15 обновлено 21 августа, 16:15
237
Иногда бывает так, что в нашей жизни случаются разнообразные невзгоды, а мы даже не догадываемся, почему именно на нашу долю упали такие испытания.
Почему нельзя говорить 'на здоровье': скрытый смысл фразы всех ошеломит
"На здоровье", что значит? / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Каждый день из наших уст звучат тысячи слов, наполненных как положительной, так и отрицательной энергией. И довольно часто мы не следим за тем, какие фразы произносим. Иногда бывает так, что в нашей жизни случаются разнообразные невзгоды, а мы даже не догадываемся, почему именно на нашу долю упали такие испытания. И одна из причин – это слова, которые мы произносим.

Каждый из нас хоть раз слышал или произносил фразу "на здоровье". Казалось бы, что эта фраза не несет в себе никакой угрозы, ведь мы желаем человеку самого важного – здоровья. Однако эта фраза не так проста как может показаться на первый взгляд. Далее рассказываем, почему эту фразу не стоит употреблять.

Почему нельзя говорить "на здоровье"?

Когда мы отвечаем на благодарное слово "спасибо" фразой "на здоровье", то на подсознательном уровне мы отдаем другому человеку свое здоровье. Все дело в том, что когда мы говорим "на", то оно интерпретируется в значении "бери". Получается, что мы говорим другому человеку "бери здоровье". И возьмет он это здоровье как раз у того, кто добровольно его отдает, произнося эту фразу.

видео дня

Кроме того, если мы отвечаем другому человеку фразой "на здоровье" тогда, когда он собирается что-то съесть, то во время потребления пищи он съест свое же здоровье.

Если вы задаетесь вопросом, как можно заменить фразу "на здоровье", то дальше об этом будет идти речь. Есть несколько интересных альтернатив, которые также выражают ваше желание добра и процветания другому человеку, но не вредят вам лично.

Что сказать вместо "на здоровье"?

Прежде всего эту фразу можно заменить привычным для нас "пожалуйста". Однако, важно отметить, что фраза "пожалуйста" передает общее намерение пожелать всего хорошего. Если вы хотите пожелать другому человеку именно здоровья, то вместо "на здоровье" скажите "ради здоровья".

В заключение добавим, что во время общения с другими людьми тщательно подбирайте слова, хорошо обдумывая их смысл. Ведь, кроме фразы "на здоровье", в нашем языке есть множество фраз, которые не стоит использовать в своей речи.

Вас может заинтересовать:

интересные новости
Реклама

Главное за день

Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек

Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек

16:35 Украина
В Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории

В Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории

15:49 Мир
Швеция отказалась передавать Украине истребители: названа причина

Швеция отказалась передавать Украине истребители: названа причина

15:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:55

F-16 для Украины: в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами"

16:35

Кровавый удар РФ по Чернигову: количество раненых увеличилось до 180 человек

16:15

Почему нельзя говорить "на здоровье": скрытый смысл фразы всех ошеломит

16:12

Победитель Евровидения-2019 женился на своем бойфрендеВидео

15:54

Перерасчет пенсий по инвалидности: стало известно, какие изменения будут с 1 сентября

Россия вернется в 90-е с талонами на продукты и пустыми полками - ЛипсицРоссия вернется в 90-е с талонами на продукты и пустыми полками - Липсиц
15:49

Гороскоп на завтра 22 августа 2023: Деве – счастье, Водолею - вознаграждение

15:49

В Дании поставили условие: F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории

15:46

Швеция отказалась передавать Украине истребители: названа причина

15:22

70 летчиков: в Воздушных силах рассказали, сколько украинцев учатся в Дании на F-16

Реклама
15:02

Под Полтавой арестовали имущество российского генерала на космическую сумму

15:01

"Открываем сметы объектов, строящихся за госсредства" - министр Кубраков

14:58

"Просто голуби большие": в ГУР иронично отреагировали на возражения Россией "бавовны"

14:56

Кличко: Социально незащищенные киевляне получат ко Дню Независимости помощь

14:49

Девушка поделилась гениальным лайфхаком по спасению остатков косметики в тюбике

14:43

"Они должны отвечать": Женя Галич жестко высказался о мужчинах, сбежавших из Украины

14:30

Лазурь и пшеница: Зеленская встретилась со шведскими монархами в изысканном луке

14:26

ВСУ получили очередной комплекс борьбы с вражескими дронами при содействии Favbet Foundation

14:25

У ВСУ новый успех: пошли вперед на двух направлениях и продвинулись у Работино

14:19

Денис Казанский. Патриоты РФ в шоке из-за потери Ту-22М3Видеоблоги

13:19

Кольцо сжимается все ближе: пропагандистка Симоньян разнылась о том, что дрон взорвался рядом с ее домом

Реклама
13:17

"Безумие": в Нидерландах набросились на Рютте за планы поставок F-16 Украине

13:14

Головоломка на внимательность: найдите резиновый сапог за 10 секунд

12:57

"Прилеты в Москве нам на пользу": Коваленко объяснил, как это влияет на власть Путина

12:24

"Рубль сдох": на картах Open StreetMap поменяли названия в Москве и унизили ПутинаФото

12:15

Надя Дорофеева готовится стать мамой и назвала имя будущего ребенка

11:43

3 средства, которыми категорически нельзя мыть пластиковые окна и подоконники

11:38

"Россияне об этом мечтали": оккупанты нацелились на два города Украины – Жданов

11:11

"Российское зло бьет болью и смертями": Зеленский ярко выступил в датском парламенте

10:58

Эксперт по волосам назвала самую большую ошибку женщин с сединой

10:46

ВСУ продвинулись вперед возле Бахмута: россияне стягивают туда новые силы

10:37

"Ключ к успеху на земле": в Воздушных силах пояснили, как F-16 поменяют ход войны

09:52

Запад не собирается менять режим Путина в России: Шольц сделал заявление

09:38

Как вернуть блеск кастрюле из нержавейки: чем ее отмыть снаружи и внутри

09:37

Москву атаковали беспилотники: россияне в панике закрыли аэропорты

09:36

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 августа: кому подмигнет удача

09:24

Чуть не сгорел на работе: у SHAMAN на концерте Газманова запылала шинель

09:10

Удары по РФ неожиданны для Кремля и чемоданного фюрерамнение

08:55

"Будут убегать": эксперт раскрыл, смогут ли ВСУ взять россиян в кольцо в Бахмуте

08:44

Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа: Львы будут блистать, Водолеи - рисковать

08:29

Пенсионеры в Украине могут получить новые добавки: кто имеет право

Реклама
07:46

Оккупанты наступают и несут большие потери: ВСУ закрепляются на новых позициях

07:19

Удары ВСУ по глубокому тылу россиян разводят панику в РФ - ISW

06:10

Самолеты Ф-16 для Украины: чего ожидатьмнение

05:20

Спасаем растения от гибели: используйте эту подкормку для овощей и цветов

05:00

Чем кормить курей, чтобы хорошо неслись: простые советы, о которых забывают

03:05

Удары по объектам РФ и битва за Севастополь: эксперт о сценарии деоккупации КрымаВидео

02:30

Нужно ли поливать взрослые деревья: мудрый совет от садоводов

02:05

Настоящий шик вечно молод: 65-летняя Мишель Пфайффер показала себя без макияжа

01:35

Военный эксперт пояснил, почему Путин пытается уязвиить Эрдогана

20 августа, воскресенье
23:45

Украина не получит F-16, пока не выполнит все условия - Минобороны Дании

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять