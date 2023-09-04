Как раньше назывался Ивано-Франковск, Тернополь и Львов: неизвестная история названий

Всевозможные исторические события дали толчок для создания и изменения названий городов Западной Украины.

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Как раньше назывался Ивано-Франковск, Тернополь и Львов? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Названия городов Западной Украины отражают богатое культурное и историческое наследие этого региона. Эта часть Украины, граничащая со странами Европы, была местом, где столкнулись и взаимодействовали различные культуры и национальности. Всевозможные исторические события дали толчок для создания и изменения названий городов. Главред рассказывает, как раньше назывался Ивано-Франковск, Тернополь и Львов.

Как раньше назывался Ивано-Франковск?

Город Ивано-Франковск ранее носил название Станислав. Это название было установлено в 1662 году в честь Станислава Потоцкого, польского дворянина и военачальника. В 1772 году после первого раздела Польши, город попал под власть Австро-Венгерской империи, и уже тогда начались изменения в названии города. Город стал известен как Станиславов.

В 1962 году после получения городом статуса областного центра в Украине, Ивано-Франковск получил свое современное название в честь выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

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Как раньше назывался Тернополь?

Город Тернополь имеет богатый исторический путь, и его название менялось на протяжении веков. Одним из первых названий было Тарнополье. Это название может быть связано с польским словом "taru," что означает "терн". В украинской транскрипции этот город имел название Тернополье, которое соединено из двух слов "терновое поле". Эта местность получила такое название из-за того, что долгое время была поросла терном.

Существует также другое объяснение, указывающее на возможное происхождение названия от фамилии магнатов Тарнавских, где "-поль"может указывать на "город".

До 1944 года город назывался Тарнополь, а позже был переименован в Тернополь. Таким образом, история названия Тернополь богата на различные версии и толкования.

Как раньше назывался Львов?

Название Львов имеет глубокий исторический корень, связанный с именем Льва, сына известного князя Даниила Романовича. Лев был выдающейся фигурой в истории Галицко-Волынского государства, которое включало в себя эти земли. Название Львов стало своеобразным чествованием этой важной фигуры в истории города.

Впрочем, некоторое время Львов имел другое название. В 1772-1914 годах во время господства династии Габсбургов город Львов назывался Лемберг. Это изменение названия было результатом политических и культурных изменений, которые сопровождали аннексию Галиции и Волыни Габсбургской империей в результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 году.

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