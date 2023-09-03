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Очень сильные молитвы за сына, который пошел на войну: тексты в защиту от беды

Алина Дембицкая
3 сентября 2023, 16:35 обновлено 3 сентября, 16:35
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Читайте в нашем материале сильные молитвы к Господу Богу и к Ангелу Хранителю, чтобы защитили сына, который обороняет страну.
ВСУ
Очень сильные молитвы за сына, ушедшего на войну / Коллаж: Главред, фото: 35-я ОБМП имени контр-адмирала Михаила Остроградского

В это нелегкое время многие матери вынуждены провожать своих сыновей на войну. Бедное материнское сердце ни на минуту не может успокоиться, ведь сынишка выполняет героическое задание – защищает страну от оккупантов. Единственное, что мать может сделать для своего сына, – это молиться, чтобы он вернулся домой живым и невредимым. Читайте в нашем материале сильные молитвы к Господу Богу и к Ангелу Хранителю, чтобы защитили сына, который обороняет страну.

Молитва матери за сына, находящегося на войне

Милосердный Боже, Отче наш, обращаюсь к тебе и преклоняю колени моего сердца, сердца матери, сын которой находится на войне. Боже всемогущий, отдаю в твою любящую отцовскую руку жизнь Сына Моего и молю Тебя, Отче, храни его жизнь от всякой пули, от предательства, от всякого плена. Укрой его Твоей Святой рукой и помоги ему выполнить свой долг, защищая Отечество от врагов. В трудную минуту жизни помоги ему звать к Тебе и полагаться только на Тебя и на Твое Слово. Пусть твоя милость и благодать будет с ним, чтобы он был смелым, мужественным и принимал правильные решения – решения от Тебя. Помоги ему всегда помнить, что жизнь его скрыта со Христом в Тебе. Сохрани его жизнь и дай ему познать радость исполненного долга и радость победы над врагом. Благодарю Тебя, Отец, что воля Твоя благоустроенно исполняется рукой твоей в жизни моего сына. Славлю Тебя, Великий Боже, и поклоняюсь Тебе. Аминь.

Молитва за сына и защита над ним

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой твоей матери услышь меня, грешную рабу Твою (Ваше имя).

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Господи, в милости Твоей власти чадо мое (имя сына), помилуй и спаси его имени Твоего ради. Господи, прости ему все грехи, свободные и невольные, совершенные им пред Тобою.

Господи, наставь его на истинный путь заповедей Твоих и направь его и просвети светом Твоим Христовым, во спасение души и исцеление тела. Господи, благослови его в доме, у дома, в поле, на работе и в дороге и на каждом месте Твоего владения.

Господи, сохрани его под покровом Твоим Святым от пули, стрелы, ножа, меча, яда, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти. Господи, защити его от видимых и невидимых врагов, от всяких бед, скорбей и несчастий.

Господи, исцели его от всяких болезней, очисти от всякой скверны и облегчи его душевные страдания и скорби. Господи, даруй ему благодать Святого Духа на многие лета жизни и здоровья, целомудрия.

Господи, дай ему свое благословение на благочестивую семейную жизнь и благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, рабе Твоей, отцовское благословение на чадо мое в наступающие ранки, дни, вечера и ночи, имени Твоего ради, ибо Царство Твое вечное, всесильное и всемогущее. Аминь.

Молитва Ангелу-Хранителю за сына

Ангел Хранитель, данный Отцом Небесным, моему сыну (имя), я обращаюсь к тебе. Ангел Хранитель сына (имя), храни его и в горе, и в радости. Не оставь сына моего в трудную минуту жизни, протяни ему руку свою милосердную, помоги сыну моему (имя) преодолеть все жизненные испытания, дай силу, уверенность и веру в лучшее, светлое, доброе.

Ангел Хранитель сына моего (имя), защити его от всякого зла, от несчастий и горя, от кражи и обмана, от порчи и злого языка.

Ангел Хранитель, данный Богом сыну моему (имя), прошу Тебя, помоги ему очиститься от собственных дурных мыслей и слов, от действий, не от Бога, и направь жизнь его к свету, любви, добру и миру.

Во имя Бога Всевышнего, во имя Иисуса Христа я прошу тебя, Ангел Хранитель сына моего (имя), не оставь его в болезнях, дай ему веру в исцеление, будь ему защитой верной и сильной.

Ангел Хранитель, сына моего (имя), я благодарю Тебя и низко кланяюсь тебе за любовь Твою к моему сыну. Я благодарю Отца Небесного, Господа Всевышнего, пославшего тебя, защитника и помощника, моему сыну (имя).

Слава Тебе, Господи! Слава! Слава Духу Святому! Слава!

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Слава! Слава! Слава!

Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Божьей Матери! Аминь!

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