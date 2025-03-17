Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Проверьте свой мозг: найдите игральную кость с семью точками за 5 секунд

Виталий Кирсанов
17 марта 2025, 04:00
7
Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней хаотичной куче игральных костей спрятан один уникальный кубик с семью точками. Сможете ли вы найти его за пять секунд? Только те, у кого острая концентрация и развитое зрительное восприятие, могут это сделать. Готовы? Время пошло!

Присмотритесь. На первый взгляд все игральные кости кажутся одинаковыми, но это не так. Есть один, который отличается от остальных: хитрая маленькая аномалия, скрывающаяся на виду. Спрятанный среди множества костей, один кубик отличается. У него ровно семь точек.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваш мозг настроен на обнаружение закономерностей, но может ли он уловить тонкую разницу в предметах? Сможете ли вы заметить эту разницу до того, как истечет 5-секундный лимит времени?

Все еще ищете? Не волнуйтесь! Эти оптические иллюзии тренируют ваш мозг думать быстрее. Чем больше вы бросаете себе вызов, тем больше развиваются ваши умственные способности и наблюдательность. Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Шли пешком, сжигая снаряжение: как украинские защитники выходили из Курщины

Шли пешком, сжигая снаряжение: как украинские защитники выходили из Курщины

00:10Война
РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

22:45Украина
Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

21:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 марта: Девам - проблемы, Рыбам нужен совет

Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Украина ударила по России новым Нептуном на тысячу км: в Forbes назвали объект

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

ВСУ продвинулись на нескольких направлениях фронта: в ISW раскрыли детали

Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Близнецам - перерыв, Ракам - обман

Гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Близнецам - перерыв, Ракам - обман

Последние новости

04:33

Будет ли прекращение огня в Украине в 2025 году: названа неожиданная цель Трампа

04:00

Проверьте свой мозг: найдите игральную кость с семью точками за 5 секунд

03:30

Вероятность раскола в Кремле: эксперт раскрыл сценарий и назвал главное условиеВидео

00:10

Шли пешком, сжигая снаряжение: как украинские защитники выходили из Курщины

16 марта, воскресенье
22:45

РФ после переговоров в Джидде украла еще почти неделю войны – Зеленский

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
21:57

Депутатка из Румынии написала Путину: просит "защитить румынов" в Украине

21:39

Графики отключения света возвращаются: когда будут действовать ограничения 17 марта

21:19

У Трампа прямо сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ

20:54

Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

Реклама
20:44

План A и план Б: Рубио раскрыл особенности окончания войны в Украине

19:55

"Ход был запланирован": военный сказал, почему ВСУ не стали биться за Суджу

19:54

Как вывести пятна кофе с ковра: гениальная смесь из 4 ингредиентовВидео

19:51

Чего будет стоить Москве встреча Трампа с Путиныммнение

19:39

Влупит 8-градусный мороз и будет сыпать снег: в Украину врывается похолодание

19:30

Миротворцы в Украине и итоги переговоров с РФ: главные новости Украины (дайджест)

19:15

В США требуют территориальных уступок от Украины в обмен на гарантии безопасности

19:05

Почему в окне самолета есть отверстие - раскрываем секрет иллюминаторов

18:49

Тест на IQ: найдите спрятанную зефирку среди тюленей за 5 секунд

18:37

"А мне удобно": Клара Новикова вышла в свет и огорошила своим признанием

18:30

Большинство совершает ошибку: почему уткам нельзя давать хлеб и какие альтернативыВидео

Реклама
17:55

Настоящая находка: идеальные куриные котлеты с секретным ингредиентомВидео

17:40

Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ: кого назначили на его место

17:35

Украина смирилась с заморозкой нынешней линии фронта – The Independent

17:23

Столкнетесь с бедами и неприятностями: что нельзя делать 17 марта, приметы

17:18

Сколько миротворцев страны-союзники направят в Украину: Стармер назвал цифры

17:16

Незаменимый и дешевый: как с пользой использовать уксус в саду

17:09

"Самостоятельно моет": чем занимается таинственная жена Леонтьева на самом деле

16:27

Минфин вновь повысит налоги для ФЛП: когда это произойдет

15:55

Коля Серга получил новую важную должность - детали

15:53

Где разместят миротворцев в Украине: Макрон назвал три города

15:32

У Трампа сделали заявления по итогам переговоров с Путиным и территориямВидео

15:24

Убийство Ганула в Одессе: подозреваемого отправили в СИЗО

15:01

"Угрожает компроматом": Потап заговорил о разводе с Настей Каменских

14:54

Планы Трампа и Путина по войне в Украине: эксперт указал на важный моментВидео

14:53

Большинство водителей удивится: какую тайную функцию скрывает подголовник в машинеВидео

14:52

Сотни килограммов взрывчатки разносят укрепления: эксперт о целях нового Нептуна

13:58

Каковы общие потери россиян с начала 2025 года: Сырский сделал громкое заявление

13:53

Что произошло с Ани Лорак после свадьбы - друг предательницы рассказал правду

13:45

"Свои счеты с "бандеровцами": мрачный прогноз о "мертворожденной" идее перемирияВидео

13:44

Отказ Путина от перемирия: будут ли "страшные последствия" для России от ТрампаВидео

Реклама
13:25

Будет ли перемирие и к чему готовятся украинцы: в The Times раскрыли детали

13:07

Более двух тысяч целей: Зеленский раскрыл детали удара РФ по 11 областям УкраиныВидео

12:58

"Американский психопат" и Радио Свободамнение

12:44

Прекращение огня в Украине: у Путина рассказали о "сигнале" для Трампа

12:39

Новые переговоры с Трампом в Белом доме: известно, будет ли Зеленский в костюмеВидео

12:09

Игнорировать не стоит: водителей призвали касаться авто перед заправкой

12:07

Разгром военной машины Путина уже в 2025 году: назван сценарий для ВСУВидео

12:02

"Я бросила его": Екатерина Усик рассказала о расставании с мужем

11:59

США могут нажать на Кремль в случае отказа РФ от прекращения огня – Сибига

11:58

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 марта: Рыбам - трудности, Девам - сомнения

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять