Психологический тест: кто вы - трудоголик или перфекционист

Психологические тесты не только забавны, но и способны раскрыть ваши тайные черты характера или жизненные проблемы. Ранее Главред предлагал определить, везет ли вам в жизни, а теперь давайте разберемся, насколько вы трудолюбивы.
Чтобы узнать, трудоголик вы или нет, посмотрите на картинку и скажите, что увидели первым:
- мужчину, который красит стену;
- мужчину с зонтиком под уличным фонарем.
Мужчина красит стену
Вы не из тех, кто сдается и отступает от цели. Вы очень трудолюбивый человек, который всегда много работает и старается изо всех сил независимо от трудностей, возникающих на жизненном пути.
Вы всегда планируете будущее и у вас всегда есть цель, к которой нужно стремиться.
Вы амбициозны, но вам сложно эмоционально открыться. Вы не любите находиться рядом с людьми, когда чувствуете себя уязвимыми.
Мужчина под уличным фонарем
Вы очень организованный человек. Ваш дом всегда будет выглядеть опрятным, поскольку вас раздражает беспорядок.
Вы убеждены, что наличие аккуратного и чистого жилого пространства — это первый шаг в организации жизни. Вы очень продуктивный человек, который много работает, чтобы помочь своим близким. Людям нравится ваша отзывчивость.
При этом вы очень строги к себе, когда дело касается достижений. Возможно вам трудно расслабиться и уделить время себе.
Ранее Главред писал, как определить, какой вы человек и чего вам не хватает в жизни.
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