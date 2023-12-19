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Психологический тест: кто вы - трудоголик или перфекционист

Анна Ярославская
19 декабря 2023, 01:33
Все, что нужно сделать, это сказать, что вы увидели первым на картинке.
Психологический тест по картинке
Оптическая иллюзия определит, насколько вы трудолюбивы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, the-express.com

Психологические тесты не только забавны, но и способны раскрыть ваши тайные черты характера или жизненные проблемы. Ранее Главред предлагал определить, везет ли вам в жизни, а теперь давайте разберемся, насколько вы трудолюбивы.

Чтобы узнать, трудоголик вы или нет, посмотрите на картинку и скажите, что увидели первым:

  • мужчину, который красит стену;
  • мужчину с зонтиком под уличным фонарем.
Психологический тест по картинке
Психологический тест по картинке: что вы увидели первым? / the-express.com

Мужчина красит стену

Вы не из тех, кто сдается и отступает от цели. Вы очень трудолюбивый человек, который всегда много работает и старается изо всех сил независимо от трудностей, возникающих на жизненном пути.

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Вы всегда планируете будущее и у вас всегда есть цель, к которой нужно стремиться.

Вы амбициозны, но вам сложно эмоционально открыться. Вы не любите находиться рядом с людьми, когда чувствуете себя уязвимыми.

Мужчина под уличным фонарем

Вы очень организованный человек. Ваш дом всегда будет выглядеть опрятным, поскольку вас раздражает беспорядок.

Вы убеждены, что наличие аккуратного и чистого жилого пространства — это первый шаг в организации жизни. Вы очень продуктивный человек, который много работает, чтобы помочь своим близким. Людям нравится ваша отзывчивость.

При этом вы очень строги к себе, когда дело касается достижений. Возможно вам трудно расслабиться и уделить время себе.

Ранее Главред писал, как определить, какой вы человек и чего вам не хватает в жизни.

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