Секрет Голливуда раскрыт: почему киноактеры никогда не прощаются по телефону

Сценарист и продюсер Майкл Джемин рассказал, почему большинство американских героев кино и телевидения не говорят "до свидания", заканчивая телефонный разговор.

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Американские фильмы - почему актеры никогда не прощаются по телефону / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Во время просмотра фильмов или телепередач вы могли заметить, что американские герои никогда не говорят "до свидания", заканчивая телефонный разговор. Вместо этого они резко бросают трубку, даже не задумываясь над тем, что это может быть расценено как грубость, сообщает Mirror.

Однако, оказывается, есть кинематографическая причина, почему герои никогда не завершают телефонные разговоры - и все из-за необходимости.

Сценарист и продюсер Майкл Джеймин решил расставить все точки над "і" в видео для TikTok. На своем канале @michaeljaminwriter Майкл, который работал над такими шоу, как "Король холма", "Уилфред и Марон", объяснил, почему телеиндустрия не использует слова "прощай".

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Он сказал, что это может сделать сцену более реалистичной, но не обязательно сделает ее более интересной.

"На телевидении у нас также есть хронометраж. Мы должны сдать в эфир нарезку примерно на 22 минуты. Они не примут 22 минуты и 30 секунд. Зная это, мы всегда снимаем длинные, возможно, 25 минут, зная, что не каждая сцена будет отличной. Мы хотим иметь возможность немного сократить и ускорить темп, но мы не знаем, где именно", - отмечает он.

Смотрите видео о том, почему киноактеры никогда не прощаются после разговора по телефону:

Майкл говорит, что легко вырезать первые две минуты из шоу, но гораздо труднее выбрать, что удалить после этого момента.

"Вы думаете, если я вырежу парня, который прощается, то, возможно, я оставлю свою любимую шутку. В конце концов, вы дойдете до того момента, когда он прощается. В конце-концов, вы доходите до того, что даже не вписываете прощание в сценарий, зная, что просто вырежете его позже", - резюмировал он.

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