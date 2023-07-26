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Сколько раз можно надевать бюстгальтеры перед стиркой: ответ вас удивит

Сергей Кущ
26 июля 2023, 09:44 обновлено 26 июля, 09:44
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Опытный эксперт рассказал, как правильно ухаживать за бюстгальтерами.
Как стирать нижнее белье
Как стирать нижнее белье / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы наверняка задавались вопросом, сколько раз можно надевать бюстгальтеры до того, как их нужно постирать. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за бюстгальтерами и насколько часто их стоит стирать, чтобы поддерживать комфорт и сохранять их форму на долгое время.

Газета Huffington Post побеседовала с представителями британской компании Rigby & Peller, специализирующейся на продаже нижнего белья.

Менеджер магазина Кандис Этафо рекомендует стирать все бюстгальтеры каждые три носки и менять их не менее трех раз между ними.

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"Вы растягиваете их. Вы бы так поступили со своей любимой парой обуви? Со своими любимыми джинсами? Нет", - пояснил эксперт.

По его словам, большинство женщин неправильно стирают бюстгальтеры. Этафо говорит, что в идеале нижнее белье нужно стирать вручную, но современные стиралки имеют режим ручной стирки.

"После стирки их нужно повесить сушиться. Важно, что в состав средства для стирки нижнего белья должны входят компоненты, которые помогают ткани и резинке не растягиваться", - поделился эксперт.

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