УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

У вас есть только 11 секунд: только самые внимательные найдут картошку среди кошек

Юрий Берендий
13 декабря 2023, 03:40
Только острый ум и детективный интеллект Шерлока Холмса способны решить эту загадочную визуальную головоломку. Вы готовы проверить свою наблюдательность?

У вас есть только 11 секунд: только самые внимательные найдут картошку среди кошек
Сможете ли вы найти картофелину среди кошек за 11 секунд? / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Головоломки - это больше, чем просто интересный способ скоротать время. Эти сложные задачи действуют как умственная гимнастика, вовлекая ваш мозг в многогранные тренировки, которые удивительным образом влияют на когнитивную функцию, пишет JagranJosh.

видео дня

Только самый острый ум и детективный интеллект Шерлока Холмса могут решить эту загадочную визуальную головоломку. Готовы ли вы проверить свою наблюдательность?

У вас есть только 11 секунд: только самые внимательные найдут картошку среди кошек
Сможете ли вы найти картофелину среди кошек за 11 секунд? / Фото: Brightside

Среди этих очаровательных созданий спрятана хитро замаскированная картофелина. Попробуйте решить эту головоломку, чтобы доказать, что у вас непревзойденная острота зрения и острый интеллект.

Помните, что ключ к успеху лежит в тщательном наблюдении, непоколебимом внимании и остром уме. Готовы ли вы доказать свое визуальное мастерство?

Время имеет решающее значение. Эта задача не для слабонервных. Оно требует тщательного визуального сканирования. Используйте свою способность различать мельчайшие детали. Обладаете ли вы умственными способностями детектива, способного разгадать тайны, скрытые у всех на виду?

Вы нашли спрятанную картофелину?

Если вы сможете успешно определить спрятанную картофелину в течение 11 секунд, вы обладаете исключительным IQ и острым зрением, как у орла.

Если вы все еще ищете спрятанный картофель, посмотрите ответ ниже.

У вас есть только 11 секунд: только самые внимательные найдут картошку среди кошек
Правильный ответ / Фото: Brightside

Почему бы не попробовать еще одну головоломку, чтобы попрактиковаться? Сможете ли вы найти число которое отличается от других на картинке за 11 секунд?

Сможете ли вы найти пять кексов, спрятанных в этой головоломке, менее чем за 34 секунды?

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

Россияне лезут со всех направлений: третьи сутки под Авдеевкой не утихают "горячие" бои

Россияне лезут со всех направлений: третьи сутки под Авдеевкой не утихают "горячие" бои

00:40 Украина
Помощь на 200 млн долларов: что получит Украина в рамках нового пакета

Помощь на 200 млн долларов: что получит Украина в рамках нового пакета

23:40 Украина
США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

22:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:10

Украинка с самыми большими скулами накачала монструозные ягодицы силиконом

03:40

У вас есть только 11 секунд: только самые внимательные найдут картошку среди кошек

03:05

Дженнифер Энистон рассказала, каким был день перед смертью Мэттью Перри

02:42

Чтобы не гнилой и не кислый: как выбрать ананас на Новый Год

02:14

Как убрать лед в холодильнике, не размораживая его: 3 необычных способа

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
01:30

РФ готовит массированный ракетный удар: названы вероятные сроки новых обстрелов

01:08

Это рождественский подарок Путину: Байден о непринятии Конгрессом помощи Украине

01:02

Морщинки и лохматые брови: Каменских показала свое настоящее лицо без фильтров

00:40

Россияне лезут со всех направлений: третьи сутки под Авдеевкой не утихают "горячие" бои

Реклама
12 декабря, вторник
23:40

Помощь на 200 млн долларов: что получит Украина в рамках нового пакета

23:33

Совсем не Анна Австрийская: как сейчас выглядит 89-летняя Алиса Фрейндлих

23:04

"В ближайшее время будут новые инициативы": Данилов сделал жесткое заявление о мобилизации

22:54

Впервые после смерти мужа: мрачную Сандру Буллок подловили папарацци

22:28

Враги сожгли родную хату: Иво Бобул посетовал, как в Крыму спалили его дом

22:27

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

22:25

Там полигон по уничтожению: эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом

22:19

Тома Круза подловили за ласками с дочерью депутата Госдумы террористической РФ

21:50

Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

21:38

На фронте погиб один из создателей "Захара Беркута" и "Киборгов" Руслан Володин

21:25

"Лежу ровно": победительница "Евровидения" опубликовала фото из больницы

Реклама
21:13

Венгры Закарпатья написали письмо Орбану о вступлении Украины в ЕС: тот ответил

21:07

Лунный календарь 13 декабря 2023: день, когда появляется возможность достичь желаемого

20:51

Французский писатель Фредерик Бегбедер арестован по подозрению в изнасиловании

20:42

"Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине

20:26

90% армии: США опубликовали секретные данные о погибших оккупантах

20:20

Скрытый тандем Залужного и Порошенко?мнение

20:03

Правила ухода на пенсию ужесточат: кому из украинцев грозят проблемы

20:00

Выворачивать или нет: как правильно загружать вещи в стиральную машинку

19:49

Отставка Залужного и Наева: в Минобороны разъяснили ситуацию

19:23

Синоптики объявили штормовое предупреждение: Украину будет засыпать снегом

19:16

Закручивают гайки: в Ирландии ужесточают льготы для беженцев

19:15

"Сначала - духовность, затем – оружие и бомбы": звезда "Довбуша" призвал полностью запретить русский язык

19:12

Гороскоп на завтра 13 декабря 2023: Раку - проблемы со здоровьем, Весам - мало любви

19:00

Оля Цибульская попала в скандал из-за разрушенной оккупантами квартиры в ИрпенеВидео

18:59

Они предали Украину: топ звезд-запроданцев, гастролирующих в России

18:32

Встреча была "очень продуктивной": первые подробности визита Зеленского в США

18:11

Украина может остаться без помощи США уже через три недели: все подробности

18:03

Чем заставить волосы расти: эти простые советы помогут получить хорошую шевелюруВидео

18:00

Не усохнет до весны: как сохранить чеснок даже в квартире

17:58

Женщина намазала ржавый слив томатным соусом: результат сразил ее наповал

Реклама
17:55

Евгений Карась. "Все плохо, зрада, отступление..." Хватит ныть!Видеоблоги

17:48

Час без связи - огромные убытки: нардеп о последствиях атаки на "Киевстар"

17:21

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

17:20

Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев - OSINT

17:00

Какой водой нужно умыться 14 декабря, чтобы стать здоровым: приметы и запреты

16:50

"Ситуация сложная": россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление

16:37

Купянск: что нужно знать о наступлении оккупантовмнение

16:21

Проблемы с сигналами о тревогах и "лежащие" терминалы: что известно о сбое в "Киевстаре" из-за кибератаки врагов

16:20

Оккупанты давят на Бахмут: перебрасывают дополнительные резервы на фронт - Сидорин

16:01

"Людей им не жалко": в ВСУ раскрыли детали массированного наступления россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять