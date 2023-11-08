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В чем разница между маслинами и оливками: как производители могут обмануть покупателей

Алёна Воронина
8 ноября 2023, 01:40
На самом деле маслины и оливки – плоды одного и того же дерева. Но они так не похожи между собой лишь из-за одной особенности.
Оливки, маслины, девушка
В чем разница между маслинами и оливками/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Оливки и маслины являются одними из самых любимых продуктов для многих людей. Такие ингредиенты входят в состав множества блюд и являются незаменимым продуктом как во время подготовки к праздникам, так и в приготовлении повседневной пищи. Но не все догадываются, чем отличаются черные маслины от зеленых оливок.

На самом деле это плоды одного дерева. Разница лишь в степени созревания – оливки зеленые, потому что их сорвали недозрелыми, а маслины – это созревшие оливки, которые во время полного цикла пребывания на дереве до созревания набрали в себя еще больше масла. Именно в этом заключается объяснение, почему маслины черные, а оливки – зеленые. Именно из оливок делают оливковое масло.

Хотя стоит отметить, что созревшие оливки на самом деле не черные – они имеют разные оттенки цвета, от розового до каштанового.

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При этом некоторые недобросовестные производители могут продавать не маслины, а окрашенные оливки. Так, зеленые оливки обрабатывают специальными веществами, после чего они становятся черными и попадают на полки магазинов. Для окрашивания оливок используется, в частности, глюконат железа (на упаковке готового консервированного продукта это вещество обозначается как Е579). После этого покупатель уверен, что он приобрел маслины, а на самом деле это не так.

Интересно, что черные оливки называют маслинами только в Украине и в странах СНГ. Во всех других государствах оливками называют плоды как зеленого, так и черного цвета.

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