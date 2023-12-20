УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Веселая рождественская иллюзия: только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту

Юрий Берендий
20 декабря 2023, 03:20
Лишь самые внимательные смогут найти Санту, спрятанного среди автомобилей. Ваша задача - за 1 минуту отыскать спрятанного на картинке Рождественского Деда.
Веселая рождественская иллюзия: только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту
Только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, Motorpoint

Рождество знаменует собой собрание друзей и семей. И мы все имеем в запасе избыток дразнилок, загадок и прочих головоломок, от которых почесывается голова. Эта визуальная головоломка - удовольствие для всех любознательных. Для этого нужны лишь когнитивные способности и качественные и количественные навыки. Это улучшит вашу память и скорость принятия решений. Теперь, двигаясь дальше, найдите Санту среди автомобилей на картинке, пишет JagranJosh.

Веселая рождественская иллюзия: только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту
Сможете ли вы найти Санту на картинке за 1 минуту / фото: Motorpoint

Готовы ли вы погрузиться в мир головоломок? Самое время проявить свои детективные способности.

Разделите изображение на части. Теперь пройдитесь по каждой строке и столбцу, чтобы избежать каких-либо подсказок. В конечном итоге вы улучшите свои аналитические способности и способность рассуждать, что позволит вам оценивать многочисленные ситуации.

видео дня

Оптические иллюзии оценивают способность человека решать проблемы. Это отличная идея использовать эту проблему для поощрения сотрудничества. Когда люди работают над одной и той же целью, они, как правило, собираются вместе, налаживают связи, расслабляются и легче общаются.

Вам все еще нужна помощь? Пожалуйста, посмотрите на изображение ниже, чтобы убедиться в правильности ответа.

Веселая рождественская иллюзия: только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту
Правильный ответ / фото: Motorpoint

Наиболее эффективным методом оценки способности человека к критическому мышлению и решению проблем являются интеллектуальные игры. Уроки, которые можно извлечь из этих головоломок, глубоко влияют на жизнь человека как в эмоциональном, так и в профессиональном смысле. Решение этих визуально ошеломляющих головоломок в многочисленных научных исследованиях связано с улучшением психического здоровья и развитием широкого спектра качественных и количественных навыков.

Если вам нравится эта оптическая иллюзия, вам понравятся и другие задачи. Только самые внимательные могут найти различия на этом праздничном изображении за девять секунд или даже меньше.

Сможете ли вы найти пять кексов, скрытых в этой головоломке, меньше, чем за 34 секунды? Эта задача требует вашего внимания и остроты ума.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
оптическая иллюзия головоломки
Реклама

Главное за день

В Киеве во время тревоги прозвучали взрывы: РФ атаковала страну дронами

В Киеве во время тревоги прозвучали взрывы: РФ атаковала страну дронами

01:05 Украина
Россияне готовятся к серьезным военным операциям против Украины - Атеш

Россияне готовятся к серьезным военным операциям против Украины - Атеш

23:59 Украина
РФ могла атаковать Украину "супероружием" на прошлой неделе - Минобороны Британии

РФ могла атаковать Украину "супероружием" на прошлой неделе - Минобороны Британии

22:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:00

Счастливчики 2024 года: названы 4 знака зодиака, у которых белая полоса будет весь год

03:20

Веселая рождественская иллюзия: только гений найдет Санту среди машин за 1 минуту

02:34

"Без порток, но в шляпе": Волочкова перепутала зиму с летом и стала посмешищем

02:04

Почему шторы нужно регулярно стирать и как это правильно делать: ответ вас удивит

01:35

Аналитик объяснил, как на войну в Украине будут влиять отношения США и Китая

Участие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - АндрусивУчастие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - Андрусив
01:05

В Киеве во время тревоги прозвучали взрывы: РФ атаковала страну дронами

19 декабря, вторник
23:59

Россияне готовятся к серьезным военным операциям против Украины - Атеш

23:18

Что будет, если пить из разбитой кружки: как не навлечь на себя беду

22:29

РФ могла атаковать Украину "супероружием" на прошлой неделе - Минобороны Британии

Реклама
22:15

Цените своих соседей, которые пошли воевать за васмнение

21:59

Хочет взять под контроль Польшу и Германию: эксперт раскрыл, как далеко готов зайти Путин

21:21

Рассмотрение о предоставлении Украине помощи в Сенате США затянется до января

20:53

ВСУ не могут перебросить бронированную технику: в Херсонской ОВА раскрыли проблемы

20:33

Будет ли мобилизация женщин: Зеленский дал четкий ответ

20:08

26 тысяч дронов не доехали до ВСУ: на Ставке Зеленского "вспыхнул" скандал

20:00

Планирует ли Зеленский уволить Залужного: ответ президента

20:00

Как предотвратить появление морщин: врач дала полезный совет

19:50

Зеленский "зарубил" идею вступления в НАТО "кусками"

19:27

Зеленский ответил, закончится ли война в 2024 году

19:22

Будет как новый: эксперт рассказал, как отчистить ковер от красного вина

Реклама
19:11

Лунный календарь 20 декабря 2023: ждите новых этапов развития в отношениях на работе

19:10

Какая страна станет следующей заказанной Путиным войноймнение

19:00

Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек: сколько это будет стоить

18:48

Решение о 50 миллиардах для Украины уже есть: Зеленский о помощи от ЕС и США

18:38

2024 будет нереально трудным: астролог назвал главных неудачников года ДраконаВидео

18:37

FAVBET открыл первый в Украине лицензионный букмекерский пункт реклама

18:30

РФ хочет захватить Синьковку к Новому году: командир ВСУ рассказал о наступлении оккупантов

18:08

Делали еще наши родители: диетологи назвали блюдо, которое продлевает жизнь

18:06

Польша созывает Совбез по вопросу Украины: что собираются решить

18:00

Дерматолог назвал 3 признака на коже, которые могут говорить о сердечно-сосудистых заболеванияхВидео

17:59

Оттепель несет опасность: в каких областях Украины объявлен 3 уровень опасности

17:56

Дело против блогера-убийцы намеренно затягивают - правозащитник актуально

17:55

Оккупанты сбрасывают на бойцов ВСУ яд - CNN

17:53

Мобилизация, призыв женщин и план "Б" по помощи: все подробности пресс-конференции ЗеленскогоВидео

17:30

Эти 5 знаков проживут 2024 год без проишествий: известный астролог рассказал, что ждать в Новом году

17:22

РФ может напасть на Молдову и страны Балтии: Хофман призвал Европу готовиться

17:09

Деликатес, но не для всех: кому нельзя есть красную икру

16:55

"Навлечете болезни и беду": почему нельзя ложиться спать головой к двериВидео

16:55

Что будет с Украиной и США в случае победы Путина: СМИ раскрыт неутешительный прогноз

16:20

Говорите эту фразу каждому встречному: что нужно сделать 20 декабря, чтобы быть здороым

Реклама
16:13

Называть ребенка в честь предков нельзя: стало известно, как имя влияет на судьбу

16:13

Шойгу говорит о 650 тысячах оккупантов в Украине, мечтает призвать 1,5 млн человек

16:11

Они будут в тупике: Эрдоган поддакивает Орбану о вступлении Украины в ЕС

16:11

"Как сообщить людям, что они нужны?": МОУ – о раздаче повесток в публичных местах

15:43

"Клин клином вышибать": Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ

15:22

Мышиная лихорадка "валит с ног" оккупантов под Купянском: командование игнорирует

15:15

Никогда не выливайте рассол от горошка: рецепт, который сразит всехВидео

15:12

"Россия слишком большая!": Путину мерещится попытка поделить РФ на пять частей

14:59

От планов не отказался: диктатор Путин угрожает Украине продолжением наступления

14:45

Рекрутинг и мобилизация в ВСУ: в МОУ объяснили, заменит ли рекрутинг мобилизацию

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять