Головоломка для веселых и находчивых: надо найти цыпленка за 7 секунд

Разгадайте занимательную головоломку – среди серых и желтых уток нужно найти цыпленка, которому очень хорошо удалось спрятаться от вашего взгляда.

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Найдите цыпленка всего за 7 секунд / Jagranjosh

Каждого из нас порой одолевает скука и рутина, и когда так происходит можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают не только хорошо развлечься, но и потренировать свою смекалку. На этот раз нам предлагают найти цыпленка среди уток.

Головоломка от Jagranjosh очень непростая и потребует максимального усердия и внимания. Цыпленок действительно очень хорошо спрятался и отыскать его непросто.

На картинке – лужайка, на которой расположились серые и желтые утки. Вам нужно найти среди них затаившегося цыпленка.

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Дается всего 7 секунд. Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку и вы найдете цыпленка / Jagranjosh

Не удалось найти цыпленка? Ловите подсказку: цыпленок в правом углу справа.

Если удалось найти цыпленка, вы очень внимательный человек / Jagranjosh

Попробуйте разгадать и другие оптические иллюзии. Например, у нас есть для вас хитрая головоломка для самых внимательных. Нужно за 10 секунд найти рыбу, которую вместе с вами ищут и белые медведи в разноцветных свитерах.

Также можете попробовать разгадать головоломку для тех, у кого блестящее зрение. Нужно за 7 секунд найти лягушку, которая прячется в кустах.

Кроме того, есть и вирусная головоломка для тех, у кого зрение, как у орла. Нужно в паутине, на которую внимательно смотрит кот, найти сразу 7 мух. Дается лишь 11 секунд.

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