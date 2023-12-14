Веселая головоломка для самых внимательных: нужно найти яблоко за 11 секунд

Когда скучно и надоела рутина, пробуйте разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают тренировать мозг и развивают концентрацию. Их можно разгадывать дома с друзьями и даже в перерывах на работе. На этот раз нам надо найти яблоко среди кактусов.
Головоломка от Indiatimes на самом деле простая, но потребует от вас ловкости и внимательности. Яблоко найти не сложно, однако надо постараться и подумать.
На картинке – веселые кактусы, в основном, зеленого и салатового цвета. Где-то среди них прячется яблоко. Вам нужно его найти.
Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти яблоко? Ловите подсказку – посмотрите левее центра на изображении, там оно и спряталось.
Не расстраивайтесь, если вам не удалось его найти. Тренируйтесь, и все обязательно получится.
А пока вы можете поразгадывать другие оптические иллюзии. У нас есть головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба. Там всего за 9 секунд среди рыже-белых котов нужно найти целых четыре кошки.
Также можете разгадать головоломку для самых внимательных. На картинке, где, на первый взгляд, одинаковые панды, нужно найти особенное животное. Причем дается лишь 7 секунд.
Кроме того, есть и головоломка, надо найти цифру 257 за 10 секунд. Оптическая иллюзия не очень сложная – цифра перед вашими глазами, нужно лишь внимательно смотреть на картинку.
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