Врач наконец разрешил спор о том, принимать ли душ утром или вечером

Оптимальное время для принятия душа зависит от ваших потребностей и обстоятельств, но врач назвал лучшее время для принятия душа.

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Когда принимать душ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Широко обсуждаемый вопрос о том, следует ли принимать душ утром или вечером, наконец-то развенчан специалистами по коже, поскольку это может сильно повлиять на ваше здоровье.

Оказывается, рекомендуется принимать душ продолжительностью не более 10 минут и умеренной температуры, чтобы избежать раздражения кожи. Есть ряд плюсов и минусов принятия душа утром и вечером, и это нормально, но общее мнение заключается в том, что вечерний душ лучше всего, говорит терапевт и медицинский консультант Prescription Doctor, пишет Mirror.

По его словам, вопрос о лучшем времени зависит от личных предпочтений, но он считает, что "ночной душ считается лучшим для поддержания чистоты и хорошего ночного сна".

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Он подчеркнул, что вечерний душ — лучший способ расслабиться, помочь снять напряжение от работы или спортзала и "смыть дневную грязь", чтобы лучше выспаться ночью, чувствуя себя чистым.

"Ваше тело и волосы могут собирать переносимые по воздуху аллергены и раздражители, грязь, особенно в летние месяцы, из пыльцы, химикатов и пота. Поэтому, если вы ложитесь спать, не приняв душ, они затем перейдут на вашу кровать и простыни и могут не исчезнуть и только способствуют грязному постельному белью и ночной аллергии", — объяснил он.

Эксперт также добавил, что отказ от принятия душа на ночь может вызвать такие проблемы, как раздражение, сухость кожи и прыщи.

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