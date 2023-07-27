Женщина показала, как дешево удалить пятна на ковре: даже снимать не нужно

Женщина показала, как приготовить идеальное и дешевое средство от пятен.

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Как вывести застарелое пятно с ковра / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Существует множество способов предотвратить появление пятен, но как удалить старые пятна на ковре? Женщина показала, как приготовить идеальное и дешевое средство от пятен.

В видео, которое очень популярно на YouTube она рассказала, что в єтом вам поможет средство, в которое входит всего два ингредиента.

Все, что вам нужно сделать, это смешать нашатырный спирт с горячей водой и распылить на пятно. Сверху расстелите чистое полотенце и прогладьте пятно утюгом! Это может занять несколько циклов, но когда вы закончите, ваш ковер будет выглядеть лучше, чем новый.

Чем вывести пятна на ковре / скриншот с видео

Ранее мы писали, что в TikTok появилось видео, на котором девушка показала, как убрать неприятный запах из мусорного ведра при помощи всего двух ингредиентов.

Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.

Смотрите видео о том, как удалить пятна на ковре:

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