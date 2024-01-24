Как готовить свеклу в микроволновке: хитрый трюк сразит наповал опытных хозяек

Свекла является одним из наиболее любимых овощей на кухнях многих хозяек по всему миру. При этом все помнят о том, что для приготовления корнеплода требуется достаточно много времени.
Многие готовят свеклу традиционным способом – на плите. Однако этот овощ также можно приготовить и в микроволновой печи.
Как готовить свеклу в микроволновке
Для приготовления свеклы в микроволновке для начала подготовьте корнеплод – помойте его и обрежьте хвостик. Затем берем емкость, подходящую для использования в СВЧ-печи и наливаем воду. После этого кладем в воду свеклу и ставим сосуд в микроволновку. Время приготовления свеклы в микроволновой печи зависит от ее мощности. Для окончания приготовления убедитесь в готовности свеклы.
Процесс приготовления
Опытные хозяйки знают несколько необычных приемов, которые могут помочь приготовить свеклу в микроволновой печи.
Для увеличения быстроты приготовления необходимо сделать ножом несколько проколов в каждом корнеплоде. Кроме того, свеклу требуется затянуть пищевой пленкой, для запекания в СВЧ-печи.
Сколько по времени варить свеклу в микроволновке
Логично предположить, что время приготовления свеклы зависит от каждого конкретного корнеплода. Совсем маленькие готовятся приблизительно за 5 минут.
Однако более крупные корнеплоды необходимо готовить в микроволновой печи 8-10 минут. При этом проверяйте степень готовности корнеплода ножом или вилкой. При необходимости продолжите процесс приготовления еще на 5 минут.
Как очень быстро сварить свеклу
Порядок действий:
- Возьмите подходящую емкость (кастрюлю) и поместите в нее свеклу;
- Залейте горячей водой, чтобы корнеплоды полностью погрузились в нее и поставьте на огонь;
- После закипания необходимо варить свеклу не менее 15-20 минут;
- Затем сваренную свеклу поместите под холодную приточную воду;
- После этого свеклу можно очистить от кожуры и употреблять в пищу или использовать для приготовления различных блюд.
Больше новостей:
- Как не испачкать руки свеклой: три идеальных способа
- Деликатесный салат из свеклы, от которого оторваться нереально: уникальный рецепт
- Свекла будет готова за 10 минут: женщина показала, как варить овощи без кастрюли