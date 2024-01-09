Как удалить пятна с белой одежды за считанные минуты: мужчина показал чудо-средство

Этот простой трюк помогает сохранить белые кроссовки чистыми, удалить пятна от помады и даже помочь избавиться от следов пота.

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Как вывести пятна с белой одежды минуты - как отчистить белые кроссовки / коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Мужчина придумал гениальный и дешевый способ удалить пятна из белой одежды.

Нет ничего хуже, чем испачкать любимую белую футболку. Удаление пятен от кофе, пота или еды может быть сложной задачей. С таким большим количеством различных пятновыводителей на рынке может быть трудно понять, какой из них действительно работает - и это может оказаться довольно дорогим удовольствием, пишет Mirror.

Один человек придумал гениальный способ удаления пятен без необходимости покупать кучу средств или тратить часы на оттирание. Говорят, что он удаляет пятна от помады, следы от пота, делает белые рубашки "как новенькие".

видео дня

Энтузиаст уборки, известный как @creative_explained на TikTok, собрал более 100 миллионов просмотров за свои советы о том, как работать умнее и сократить расходы, когда дело касается домашних дел. Недавно он показал, как он использует пять ингредиентов для создания идеального пятновыводителя.

Говоря о том, как он это сделал, автор видео объяснил: "Если вы смешаете пищевую соду со свежим лимонным соком, добавите немного белого уксуса, немного средства для мытья посуды и воды, хорошо встряхните. Так можно вывести любые пятна с одежды. Просто нанесите смесь на пятно, возьмите зубную щетку и очистите ее. Это безопасно, натурально, без токсичных химикатов, и работает как по волшебству".

Смотрите видео о том, как избавиться от пятен на белой одежде и на кроссовках:

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