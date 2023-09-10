Как узнать, какой у тебя запах тела: самый простой вариант

Чтобы почувствовать запах своего тела, можно провести один простой эксперимент, который не займет много времени.

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Как узнать, какой у тебя запах тела/ ua.depositphotos.com

Наш запах сопровождает нас постоянно, и именно поэтому мы его практически не ощущаем. У каждого человека запах тела индивидуален, и на него влияют многие факторы, в частности, образ жизни и состояние здоровья. Но наверняка многие задумывались, как узнать, какой у тебя запах тела.

Если вы ищете способ, как узнать свой родной запах, можно попробовать следующий вариант. Нужно хорошо помыться в душе, используя моющие средства без сильных ароматов. Одеть чистую футболку, при этом важно, чтобы от нее не было слышно порошком или очень ароматным кондиционером для стирки.

После этого надо отправиться на пробежку. Когда почувствуете, что хорошо пропотели, нужно вернуться домой, снять футболку и понюхать ее. Запах футболки и будет вашим обычным запахом.

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Если он неприятный, то вероятнее всего у вас есть какие-то проблемы со здоровьем. Если же всё в порядке, то аромат будет чуточку кисловатым, сладковатым или пряным, но он не будет неприятным.

Сам по себе пот у полностью здорового человека не пахнет неприятно. Пот приобретает неприятный запах вследствие окисления веществ, которые в нем содержатся. Поэтому не стоит пренебрегать правилами личной гигиены. Чтобы запах был приятным, стоит регулярно мыться.

Также, чтобы узнать, как вы пахнете, можно попросить помочь с этим человека, которому вы доверяете. Этот человек должен дать честную оценку вашему запаху.

Чтобы узнать, какой у вас запах изо рта, можно просто поднести ладонь к губам, выдохнуть чуточку воздуха и понюхать его.

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