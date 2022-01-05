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Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

5 января 2022, 15:49

Почему елку нельзя оставлять на мусорке и убирать ее немедленно, если ветки стали коричневыми.

Когда убирать елку после нового года
Когда убирать елку / depositphotos.com/

Зеленая красавица – главный атрибут новогодних праздников наряду с мандаринами, Оливье и шампанским. Но, как все хорошее, праздники непременно подойдут к концу, отгремит веселье и деревце нужно будет убрать. Когда убирать елку в 2022 году, разобрался Главред.

О том, какие профессиональные и международные праздники ждут украинцев в средине зимы, читайте в материале: Праздники в январе 2022: сколько будут отдыхать в Украине.

Когда убирать елку по церковному канону

Согласно народным приметам вечнозеленое деревце, как и все другие праздничные атрибуты, необходимо убрать из дому до 19 января – Крещение. Считается, что в Крещенский сочельник – 18 января заканчивается период святок с весельем и народными гуляниями и начинается подготовка тела и души к Великому посту. До 18 января также желательно провести генеральную уборку и избавиться от ненужного.

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Православие отмечает, что идеально убирать елку сразу после 14 января – старого Нового года. Священники придерживаются мнения, что традиция украшать елку осталась со времен язычества, так люди верили, что яркий цвет игрушек отпугнет нечистую силу. Традиционным правильным с точки зрения религии новогодним украшением является вертеп с изображением Марии, Иосифа и новорожденного Иисуса Христа.

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Согласно верованиям, елку нельзя было просто так оставлять на мусорке. Так можно было лишиться достатка и благополучия на целый год. Чтобы удача не оставила вас, дерево лучше распилить и сжечь. Если разбилось елочное украшение – не мешкая загадывайте желание.

Когда убирать елку по фен-шуй

Восточная философия фен-шуй придерживается другого мнения. Если вы намерены встретить Китайский Новый год 2022, оставить елочку и вместе с ней атмосферу праздника можно до 12 февраля.

Стоит помнить, что живая красавица вряд ли продержится так долго. Поэтому подумайте над тем, чтобы встретить Новый год по лунному календарю в компании искусственной елочки.

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Когда убирать елку из дома – приметы

В народе верили, что новогодняя елка собирает всю негативную энергию и долго оставлять в доме ее не рекомендуется. Есть приметы, которые свидетельствуют о том, что от деревца нужно избавиться:

  • ветки дерева стали буро-коричневыми – это "накопления" негативной энергии;
  • с елки начали сами падать украшения – домовой бдит и посылает сигналы, что дереву больше в доме не место;
  • расслоился ствол – дерево становится неустойчивым и опасным.

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