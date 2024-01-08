От чего помогает чай с ромашкой: неожиданная польза, о которой мало кто знает

Для чего нужно пить ромашку - что известно о профилактике и лечении болезней.

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Когда нужно пить чай с ромашкой / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Natalie_Corot, Pixabay/pasja1000

Ромашка издавна известна как полезное природное средство, которое помогает сразу в нескольких случаях. Ее использовали в качестве растительного лекарственного средства с древних времен.

Многие любят и ценят ромашку за то, что она может помогать практически целый год. В аптеках можно найти множество вариантов ромашки в сухом виде, которую можно применять различными способами.

Чем полезна ромашка

Многие знают о полезных свойствах ромашки. О ее чудодейственных качествах было хорошо известно еще со времен Гиппократа.

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Что лечит ромашка:

Лихорадку;

Мигрени;

Болезни почек;

Проблемы с печенью и мочевым пузырем;

Расстройство пищеварения;

Различные мышечные спазмы;

Тревожность;

Бессонницу;

Кожные раздражения;

Ушибы и синяки;

Подагру;

Язвы;

Ревматические боли;

Нарушения менструального цикла.

Какой эффект дает чай с ромашкой

Опытные фитотерапевты знают, что ромашку применяют для лечения сразу нескольких недугов.

Когда дают ромашковый чай:

при гастрите;

энтероколите;

язвенной болезни;

нарушениях работы кишечника (расстройстве стула);

От чего помогает ромашка

Известны многие удивительные свойства ромашки, среди них – улучшение аппетита и пищеварения. При этом нередко ее используют для нормализации системы пищеварения.

Особенно незаменимой становится ромашка после новогодних и рождественных праздников, когда ее применяют после обильных застолий и возлияний. Ведь хорошо известно, что ромашка помогает справится с проблемами после переедания, чрезмерного употребления жирной пищи и алкоголя.

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