Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Противень засияет ослепительной чистотой: удивительно простой способ очистки

Алексей Тесля
4 августа 2025, 16:54
59
Остатки пригоревшей пищи и застывшего жира обязательно нужно удалять, иначе со временем избавиться от них будет всё сложнее.
Противень засияет ослепительной чистотой: удивительно простой способ очистки
Как легко отмыть противень / Коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как убрать чёрный нагар
  • Быстрое удаление пригоревших пятен
  • Как удалить застарелый жир с противня

Со временем на любом противне, даже если его регулярно мыть, появляется тёмный налёт. Это происходит из-за масел, которые при запекании буквально "пригорают" к поверхности, создавая эффект закалённого покрытия.

Тем не менее, остатки пригоревшей пищи и застывшего жира обязательно нужно удалять, иначе со временем избавиться от них будет всё сложнее, говорится в материале Главреда.

видео дня

Способ чистки: пищевая сода + уксус

Общее время: 45 минут (включая 15 минут активной чистки)

Что делать:

  • смешайте соду с уксусом до образования пасты;
  • нанесите на загрязнённые участки и оставьте на полчаса;
  • затем протрите поверхность влажной губкой и промойте тёплой мыльной водой.

Способ чистки: винный камень + уксус

Общее время: от 8 часов (10–15 минут активной работы)

Инструкция:

  • распределите винный камень по всей поверхности противня, затем сбрызните уксусом до насыщения порошка;
  • оставьте смесь высыхать не менее 8 часов;
  • после этого удалите остатки губкой и вымойте с мылом.

Как убрать чёрный нагар

Сначала посыпьте поверхность содой, затем сбрызните её перекисью водорода из пульверизатора, чтобы увлажнить. Смесь следует оставить минимум на пару часов. За это время сода впитает жир и копоть. После воздействия очистите поверхность губкой, удаляя потемневший слой.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке инфографика
Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Главред

Что делать с пригоревшим противнем в духовке

Порядок действий:

  • Залейте на дно подноса воду, добавьте ¼ стакана уксуса и тщательно перемешайте;
  • Оставьте раствор в противне на несколько часов. Если загрязнения не ушли, поставьте противень в духовку, разогретую до 100 °C;
  • После остывания промойте холодной водой с губкой.

Быстрое удаление пригоревших пятен

Сделайте пасту из уксуса и соды, нанесите её на загрязнённые места и оставьте на 30 минут. Затем протрите поверхность влажной губкой и вымойте посуду с мылом и тёплой водой.

Как удалить застарелый жир с деко

Очистить противень от жира и нагара можно всего двумя простыми средствами. Как советует одна из хозяек, для этого понадобится большая ёмкость — подойдёт таз или раковина. Наполните её горячей водой, добавьте около 100 граммов обычного стирального порошка и опустите в раствор противень. Оставьте на час.

После замачивания возьмите губку, насыпьте на неё немного пищевой соды и тщательно протрите все загрязнённые участки. Загрязнения отходят легко, а противень становится заметно чище — результат приятно удивит.

Смотрит видео - как эффективно очистить противень

Когда при запекании что-то проливается или жир разбрызгивается по поверхности противня, лучше всего вымыть его сразу после готовки. Если этого не сделать, со временем жир будет "запекаться" в твёрдый налёт, и удалить его станет гораздо сложнее.

Если пятна свежие, обычный порошок легко их устранит, говорится в советах на YouTube-канале Советы для дома. В случае со старыми слоями жира и нагара стоит действовать поэтапно: сначала замочите одну часть противня, очистите её, затем повторите то же со второй стороной.

Если в углах остались труднодоступные пригоревшие участки, воспользуйтесь содой в сочетании с моющим средством — это усилит эффект и поможет довести результат до идеального.

Ранее сообщалось о том, как очистить застарелый жир со сковородки. Хозяйки хорошо знают, что, если вовремя не помыть сковороду, внутри нее налипнет жир, и потому будет сложно ее отмывать.

Напомним, Главред ранее писал о том, когда срочно нужно заменить сковородки и кастрюли. Со временем посуда теряет свои эксплуатационные свойства, что может повлиять не только на качество приготовления пищи, но и на безопасность нашего здоровья.

Другие новости:

Об источнике: Советы для дома

Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня плита лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Им все равно, сколько людей в Украине гибнет": Трамп решительно пригрозил Индии

"Им все равно, сколько людей в Украине гибнет": Трамп решительно пригрозил Индии

18:31Мир
Ультиматум Трампа: США согласовали решение по санкциям – советник Зеленского

Ультиматум Трампа: США согласовали решение по санкциям – советник Зеленского

18:15Политика
КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронте

КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронте

18:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

"Когда развод только на пользу": Александра Кучеренко показала "особую романтику"

Последние новости

18:31

"Им все равно, сколько людей в Украине гибнет": Трамп решительно пригрозил Индии

18:15

Ультиматум Трампа: США согласовали решение по санкциям – советник Зеленского

18:14

КНДРовцев им мало: Зеленский рассказал о наемниках РФ из других стран на фронтеФото

18:06

РФ накопит 700 тыс. солдат: на каком направлении Россия хочет пойти в новое наступлениеВидео

17:58

Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как легко и навсегда отпугнуть грызуновВидео

Путин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – КоваленкоПутин больной, Россия может открыть второй фронт в Европе уже в 2026 году – Коваленко
17:57

"Пусть так и будет": президент Чехии сделал заявление об оккупации территорий Украины

17:50

Война может завершиться уже на этой неделе: Ермак назвал главные условия

17:37

Третий армейский корпус получил 1/8 часть фронта и уже влияет на ход войны - Билецкий

17:04

Атомные подлодки США у России: у Путина спрятали Медведева и сделали заявление

Реклама
16:54

Противень засияет ослепительной чистотой: удивительно простой способ очисткиВидео

16:52

Бешеный скачок вверх: новый курс доллара и евро неприятно удивляет

16:50

Настоящий "вкус" советчины: какой еды на самом деле никогда не существовало в СССРВидео

16:48

РФ стягивает дополнительные силы на Запорожское направление: что задумал враг

16:06

Минус один ЗРК С-300: в Генштабе похвастались точным ударом по оккупантам

15:51

"Путин может еще 5 лет не прожить": какой коварный план он спешит воплотить в жизньВидео

15:43

Остров с дурной славой, где Путин прятался от "уголовки": чем известен ВалаамВидео

15:21

Консервация ударит по карману: базовый сезонный овощ неуклонно дорожает

15:02

Огонь осветил небо: ВСУ ударили по топливному комплексу аэропорта "Сочи"

14:54

47-летняя украинская актриса беременна: "Благодарю тебя, Боже!"

14:43

РФ готовится к новой войне: Коваленко назвал два тревожных сигнала

Реклама
14:39

Дождей станет больше: украинцев предупредили о сильных осадках в нескольких областях

14:29

"Забрал миллионы жизней и разрушил мою": неожиданное заявление дочери Путина

13:55

Скрести больше не понадобится: пятна на сиденье унитаза исчезнут мгновенноВидео

13:38

СБУ мощно атаковала ключевой аэродром россиян в Крыму: что удалось уничтожить

13:10

Харьковскую область, Северский, Купянский и Краматорский направления фронта посетил глава ГПСУ Дейнеко

13:05

Во Львове горит отель с людьми, слышны крики о помощи: деталиВидео

13:00

"На опасном пределе": кто отказался пускать Максима Галкина в Украину

13:00

Перед дедлайном Трампа Путину: в ближайшие дни Келлог посетит Украину

12:57

Игра в имитацию: Коваленко сказал, что дадут переговоры и будет ли перемирие

12:46

Где три различия между дедушками: только самый внимательный сможет их заметить

12:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 августа (обновляется)

12:28

Оккупанты штурмовали новый участок границы: в МВА сообщили, прорвался ли враг

12:03

Вишневые, синие и зеленые: почему в СССР черные "Жигули" были большой редкостью

11:45

Всем украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты - Bild

11:26

"Чтобы больше не гибли люди": Трамп сделал заявление о послании для РФ через Виткоффа

10:59

Притула стал отцом в четвертый раз и показал первые фото ребенка - кто родился

10:56

РФ хочет заставить украинцев бежать из городов: враг готовит удары по энергетике

10:53

Переговоры Зеленского, Трампа и Путина возможны: посол указал на нюанс

10:45

Китайский гороскоп на завтра 5 августа: Кроликам - опасность, Тиграм - бешенство

10:20

Дроны РФ атаковали Одесскую область: горели радиорынок и общежитиеФото

Реклама
10:11

"Родина проклянет": Дмитрий Гордон засветился с предательницей Таисией Повалий

10:04

Покровск сжимают в полукольцо: эксперт заявил о перерезании важной трассы

09:53

ВСУ добились успеха на одном из направлений фронта: где удалось продвинуться бойцам

09:30

Речь Тимошенко в Раде сравнили с выступлением Путина перед вторжением актуально

09:23

Повезет ли Путину опять?мнение

09:09

Превратят солому в золото: 4 знака зодиака разбогатеют до конца лета

09:08

РФ запустила "Кинжалы" по Украине: куда летят ракеты

09:01

"Они хитрые персонажи": Трамп сказал, подействуют ли новые санкции на РФВидео

09:00

"Я дурак": Потап назвал причину развода с женой и ошеломил подробностями

08:57

Российская нефть в приоритете: Китай пренебрег важным предупреждением США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять