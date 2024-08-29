Вакууматор больше не нужен: женщина поделилась интересным и полезным лайфхаком

Хранить продукты в морозильной камере можно очень удобно, если знать, как правильно их запаковать.

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Чем заменить вакууматор / фото: скриншот из видео

Вакуумная герметизация - это один из самых простых, быстрых и экономных способов сохранения свежих, замороженных и высушенных продуктов в холодильнике.

Чем заменить вакууматор

Фудблогер lenna_mazur проверила интересный и полезный лайфхак для кухни, который поможет вакуумировать продукты, что сделает их хранение еще удобнее.

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Для этого она взяла zip-lock пакет и обычную соломинку для воды.

Как хранить продукты в обычном пакете

подготовьте продукты, которые вы хотите вакуумировать;

положите их в zip-lock пакет и закройте его не полностью;

засуньте в пакет соломинку так, чтобы только её половина была в пакете;

осторожно "высосите" воздух из пакета через соломинку;

когда воздух "закончится", быстро закройте пакет.

Смотрите видео, как в домашних условиях завакуумировать продукты:

Что такое вакууматор? Вакууматор - устройство, которое предназначено для решения кулинарных задач, связанных с упаковкой и хранением продуктов и уменьшением количества пищевых отходов. Продукты, упакованные с помощью вакууматора, могут храниться в несколько раз дольше, чем неупакованные. К тому же, в таком случае, они сохраняют больше полезных свойств и вкусовых качеств.

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