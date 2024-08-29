Вакууматор больше не нужен: женщина поделилась интересным и полезным лайфхаком

Вакуумная герметизация - это один из самых простых, быстрых и экономных способов сохранения свежих, замороженных и высушенных продуктов в холодильнике.
Чем заменить вакууматор
Фудблогер lenna_mazur проверила интересный и полезный лайфхак для кухни, который поможет вакуумировать продукты, что сделает их хранение еще удобнее.
Для этого она взяла zip-lock пакет и обычную соломинку для воды.
Как хранить продукты в обычном пакете
- подготовьте продукты, которые вы хотите вакуумировать;
- положите их в zip-lock пакет и закройте его не полностью;
- засуньте в пакет соломинку так, чтобы только её половина была в пакете;
- осторожно "высосите" воздух из пакета через соломинку;
- когда воздух "закончится", быстро закройте пакет.
Смотрите видео, как в домашних условиях завакуумировать продукты:
Что такое вакууматор?
Вакууматор - устройство, которое предназначено для решения кулинарных задач, связанных с упаковкой и хранением продуктов и уменьшением количества пищевых отходов. Продукты, упакованные с помощью вакууматора, могут храниться в несколько раз дольше, чем неупакованные. К тому же, в таком случае, они сохраняют больше полезных свойств и вкусовых качеств.
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