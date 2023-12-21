Как быстро убрать накипь в чайнике за несколько минут: действенный метод

Со временем в чайнику накапливается налет, хотя минеральные отложения не вредны, однако, они могут повлиять на вкус напитков.
Слишком много известкового налета в чайнике может сократить срок службы вашего прибора, а замена иногда может быть дорогостоящей. Большинство способов очистки, чтобы избавиться от упрямой накипи, используют такие кухонные продукты, как лимон, уксус и пищевая сода, передает Mirror.
Однако, метод с уксусом может оставлять сильный запах в чайнике. Однако лимонную кислоту рекомендовали как столь же эффективный ингредиент, который очищает чайники от накипи, не создавая запаха и не оставляя неприятного привкуса.
Стоит лишь добавить столовую ложку лимонной кислоты, вскипятить чайник и оставить на некоторое время. Этот метод работает каждый раз на 100% и не оставляет привкуса.
"Вскипятите воду, добавьте одну-две столовые ложки лимонной кислоты и оставьте, пока не исчезнет известковый налет. Это совсем не занимает времени", - отметил эксперт.
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