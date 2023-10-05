Девушка удалила налет с чайника неожиданным способом: результат впечатляет

Девушка поборола накипь в своем чайнике с помощью средства, которое есть дома у каждого.

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Как убрать накипь в чайнике / Фото: express.co.uk

Накипь в чайниках возникает из-за жесткой воды и часто проявляется в виде белого мелового вещества на дне прибора.

Девушка поборола накипь в своем чайнике с помощью средства, которое есть дома у каждого, а если и нет, то стоит оно очень дешево, пишет Express.

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Ранее она пробовала различные методы очистки чайника, в том числе использование лимона, который работал очень хорошо.

Однако на этот раз она решила использовать пищевую соду, поскольку это продукт, который у всех всегда под рукой.

Чтобы начать очищать чайник от накипи, она вылила из него воду и щедро посыпала на дно прибора пищевую соду.

"Затем я налила немного пресной воды поверх пищевой соды, убедившись, что осталось достаточно места, чтобы вода пузырилась и шипела. Я ставлю чайник на огонь и оставляю его остывать примерно на 10 минут с открытой крышкой", - поделилась девушка.

Как убрать накипь содой / Фото: express.co.uk

Затем она слила воду в раковину, и получился блестящий чайник без известкового налета. Чтобы убедиться, что вся пищевая сода удалена, нужно еще два раза вскипятить чайник и слить воду.

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