Ален Делон после инсульта появится в кино

Ален Делон испугал поклонников инсультом, который пережил. После этого он несколько месяцев восстанавливался в больнице. Но Ален Делон уже вернулся к работе
Ален Делон после 10-летнего перерыва а актерской карьере и инсульта появится в новом фильме, который выходит уже 27 ноября.
Перенесший инсульт Ален Делон отснялся в новой драме Полное сходство, пишет издание Le Figaro.
Ален Делон сыграет самого себя - камео в новой французской драмедии Полное сходство (Toute Ressemblance), которая выйдет во Франции в конце ноября.
Полное сходство - дебютный фильм 74-летнего журналиста, актера и продюсера Мишеля Денисо, который также был соавтором фильма. Сюжет рассказывает о мире телевидения и кино, так что не удивительно, что для фильма позвали легендарного Делона.
К слову, фильм снимался еще в конце 2018 года.
В фильме снялись Катерина Мурино, Сильви Тестю, Франк Дюбоск, Дени Подалидес, Мэрилин Канто и даже Анушка Делон, 28-летняя дочь Алена Делона.
Ранее экс-помощница Роберта Де Ниро решила отомстить после увольнения, и обвинила его в сексизме после премьеры Джокера и перед выходом фильма Ирландец.