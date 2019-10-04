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Ален Делон после инсульта появится в кино

4 октября 2019, 15:41

Ален Делон испугал поклонников инсультом, который пережил. После этого он несколько месяцев восстанавливался в больнице. Но Ален Делон уже вернулся к работе

Ален Делон
Ален Делон / ЕРА / UPG

Ален Делон после 10-летнего перерыва а актерской карьере и инсульта появится в новом фильме, который выходит уже 27 ноября.

Перенесший инсульт Ален Делон отснялся в новой драме Полное сходство, пишет издание Le Figaro.

Ален Делон сыграет самого себя - камео в новой французской драмедии Полное сходство (Toute Ressemblance), которая выйдет во Франции в конце ноября.

Полное сходство - дебютный фильм 74-летнего журналиста, актера и продюсера Мишеля Денисо, который также был соавтором фильма. Сюжет рассказывает о мире телевидения и кино, так что не удивительно, что для фильма позвали легендарного Делона.

К слову, фильм снимался еще в конце 2018 года.

В фильме снялись Катерина Мурино, Сильви Тестю, Франк Дюбоск, Дени Подалидес, Мэрилин Канто и даже Анушка Делон, 28-летняя дочь Алена Делона.

Ранее экс-помощница Роберта Де Ниро решила отомстить после увольнения, и обвинила его в сексизме после премьеры Джокера и перед выходом фильма Ирландец.

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