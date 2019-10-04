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Наживается на чужой славе: звезду Джокера обвинили в сексизме

4 октября 2019, 12:46

Роберта Де Ниро, который сыграл одного из важных персонажей фильма Джокер 2019, втянули в скандал на почве сексизма. Но произошло это аккурат к премьере Джокера с Де Ниро.

Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро стал главным сексистом осени / Скриншот

Исполняющий роль телеведущего, высмеявшего Джокера Роберт Де Ниро влип в скандал.

Экс-помощница Роберта Де Ниро Грэм Чейз Робинсон "неожиданно" обвинила знаменитого актера в половой дискриминации, сексизме и разжигании гендерного неравенства. Женщин решила "сбить" с Де Ниро миллионы долларов, подав на него в суд к выходу фильма Джокер и в перед премьерой Ирланца с актером в главных ролях, пишет Variety.

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Грэм Чейз Робертсон подала на актера иск на 12 миллионов долларов, заявив, что Де Ниро позволял себе "сексистские шутки" и называл женщину своей "офисной женой".

Из-за этого она сделала вывод о его сексистком поведении.

"Он не принимает идею того, что мужчины должны относиться к женщинам как к равным", - говорится в иске.

Среди остальных "грехов" Де Ниро - "постоянное пьянство". Кроме того, женщина заявляет, что Де Ниро нередко отпускал сальные шутки в ее адрес, предлагал представить его в туалете, обсуждал с ней перспективу забеременеть от спермы женатого коллеги, и много другого. При этом копию контракта с актером она не предоставила - чтобы сравнить задания актера и ее обвинения.

Робинсон вспомнила даже, как актер не действовал, когда его друг ударил ее по ягодице.

Через короткое время Де Ниро официально отреагировал на публичные обвинения Робеортсон.

"Обвинения Грэм Чейз Робертсон против Роберта Де Ниро - полнейший абсурд", - сказал представитель актера.

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Издание напомнило, что только в августе компания Роберта Де Ниро подала иск против Робинсон на 6 миллионов долларов, обвинив ее в растрате денег и постоянном просмотре сериалов Netflix на рабочем месте. Например, за 4 дня в январе она просмотрела "всего лишь" 55 серий Друзей.

Кроме того, адвокаты Де Ниро предоставили иск, согласно которому, Робертсон регулярно растрачивала деньги по дорогим ресторанам, и на перелеты, а также, что она присвоила около 125 тысяч долларов за якобы авиаперелеты. Это при зарплате в 300 тысяч до увольнения.

Напомним, фильм Ирландец выходит 31 октября в прокат, а на Netflix будет доступен с 27 ноября.

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