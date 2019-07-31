Назвали дату премьеры фильма Ирландец от Netflix

Ирландец 2019: дата выхода, сюжет и актеры фильма / BACKGRID

Уникальный фильм Ирландец от Мартина Скорсезе и Netflix получил свою премьеру на фестивале New York Film Festival 27 сентября 2019 года. После этого фильм будет представлен для показа в кинотеатрах.

Самый дорогой фильм Netflix - Ирландец, на который ушло 200 миллионов, заполучил самых шикарных актеров. Для съемок в фильме пригласили Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Бобби Каннавале и Харви Кейтеля.

Сценарий писал Стивен Заиллян на основании романа Я слышал, ты красишь дома, который писал Чарльз Брандт. Книга и фильм раскрывают историю жизни штатного киллера Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец, который по заказу убил более 25 человек, и это только по официальным доказанным данным.

Ирландца сыграет Де Ниро, а Аль Пачино стал Джимми Хоффом - самой известной жертвой убийцы.

История рассказана с точки зрения ветерана Второй мировой войны Фрэнка Ширана, мошенника и наемного убийцы, работавшего вместе с некоторыми из самых известных фигур 20-го века.Фильм рассказывает об одной из величайших неразгаданных загадок в американской истории - исчезновении легендарного профсоюзного босса Джимми Хоффа и предлагает монументальное путешествие по скрытым коридорам организованной преступности: ее внутренней "кухне", разборкам и связям с коррумпированными копами и политиками.

Большая часть бюджета фильма потрачена на омоложение Пачино и де Ниро. Все эффекты, сюжет и актеры подобраны с умыслом телекомпании Netflix побороться за Оскар 2020.

Ирландец 2019 смотреть онлайн официальный тизер:

Ранее назвали дату выхода сиквела фильма Добро пожаловать в Зомбиленд.