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Вовращаться - плохая примета: рецензия на фильм Терминатор: Фатум

30 октября 2019, 10:17

31 октября в Украине выходит в прокат очередной, шестой по счету фильм из легендарной франшизы - Терминатор: Фатум.

Постер фильма Терминатор: Фатус / UFD

"Кровь ликует в теле,/Льет горячий жгучий пот /Здесь куют металл"

Право слово – было бы интересно завести машину времени (существуй она) и заглянуть в начало 1990-х. Просто чтобы попытаться узнать, как продюсер Марио Кассар сумел убедить режиссера Джеймса Кэмерона убрать из окончательного монтажа фильма Терминатор 2: Судный день финал, в котором пожилая Сара Коннор сидит в мирном 2029-м и смотрит, как играет на детской площадке ее внучка и взрослый Джон Коннор. Сумей тогда создатель Терминатора настоять на своем и точно получилась бы вполне себе законченная дилогия – незыблемая классика фантастического боевика. Тем не менее, случилось то, что случилось и к реальному 2019-му франшиза за счет сиквелов разрослась до неимоверных размеров. Более-менее удачной принято считать только четвертую часть, Да придет спаситель. И то этот фильм, со зверски серьезными лицами Сэма Уортингтона и Кристиана Бэйла, был неплохой по голливудским меркам антиутопией, но общего духа оригинальной дилогии (не говоря уже об отсутствии Арнольда Шварценеггера) был лишен напрочь. Про третью часть, Восстание машин (одну длинную и бессмысленную погоню с белокурой бестией-терминаторшей в исполнении Кристанны Локен) или пятую часть, Генезис (с отменно дурацкими шутками постаревшего Шварценеггера и неубедительной в роли боевой няши Эмилии Кларк) и говорить нечего.

Однако, поскольку именно этот фильм провалился в прокате с треском, то права на франшизу вернулись к Кэмерону. Но он, занятый съемками бесконечных сиквелов Аватара, ограничился продюсерством, а в режиссеры позвал Тима Миллера (снявшего ранее первую часть Дедпула). Шварценеггер (как и его вечный заклятый друг Сталлоне) в последние годы рьяно трясущий стариной, был тут как тут. Дополнила картину ветеранов Линда Хэмилтон, вернувшаяся к роли Сары Коннор.

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"Напряженный труд мужской/Выдержит не каждый /Только кто душой такой/ Чистый как кристалл"

Вообще, конечно, в ироническом смысле Терминатор: Фатум можно вполне использовать как аргумент для поднятия пенсионного возраста. И Шварценеггер, и Хэмилтон, несмотря на почтенные годы и седины играют вполне бодро и местами даже с огоньком. Но, вполне логично, что здесь они в роли свадебных генералов. На острие сюжета сильные, решительные и независимые женщины – солдат из будущего Грейс (Маккензи Дэвис - как будто вынырнувшая с улучшенным гаджетами телом из игры Deus Ex) и "простая" девушка (естественно, избранная судьбой в качестве лидерши людей в грядущей войне против машин) Дани Рамос (Натали Рейес).

Собственно, в плане сюжета и его подачи шестой Терминатор мало чем может удивить. Опять злые восставшие машины из будущего прислали киборга-убийцу (в этот раз – Гэбриэл Луна), чтобы стереть с лица Земли команданте сопротивления в юные годы. Опять он практически неубиваем и главные герои изо всех сил, стволов, орудий и прочего пытаются его ликвидировать. Опять не обойдется без травм, повреждений, крови, потерь и сцен для эмоционального "шевеления" зрителей.

"Если вдруг тебе невмочь/Мы не просим дважды,/Уходи скорее прочь /Здесь куют металл"

Впрочем, кажется, и Миллер, и Кэмерон отлично понимали - ни за что бы у них не получилось снять кино настолько новаторское и прорывное, каким некогда стал Судный день. Ну а, поскольку нынешний Голливуд только тем и занят, что эксплуатирует ностальгию зрителей и старые идеи, их попытку вклиниться в общую струю и поиметь свой кусочек выгоды язык ругать не поворачивается. Экшен бодр, спецэффекты, хоть и неизобретальны, но крепко сколочены, Грейс (хоть ей и не хватает харизмы Хэмилтон) в фирменной майке-алкоголичке Сары Коннор прыгает, дерется и красуется мускулами вполне убедительно. В минус можно лишь записать не очень убедительные метаморфозы Дани от решительной, но простушки до сверкающей очами лидерши.

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В целом, Терминатор: Фатум вполне себе нормально развлечения для вечернего убийства времени в кинотеатре. Но вот в анналах популярного кинематографа ему не бывать точно. Но такой задачи, кажется, и не стояло.

В заголовке цитата из Романса морских офицеров, рок-опера Юнона и Авось, автор - Андрей Вознесенский.

Подзаголовки - цитаты из песни Здесь куют металл, рок-группа Ария, автор -  Александр Елин.

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