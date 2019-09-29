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"Пальтишко х*йло подарил": Арнольд Шварценеггер с сыном в ондатровой шапке порвал Сеть

29 сентября 2019, 13:23

Голливудский актер поздравил сына с Днем рождения и разместил в Сети фото в шубе. Русские поклонники "железного Арни" остались более чем довольны.

Шварценеггер с сыном удивил Сеть
Шварценеггер с сыном удивил Сеть / скриншот instagram.com/schwarzenegger

Культовый голливудский актер Арнольд Шварценеггер, на которого ранее в Африке напал псих,  выложил на всеобщее обозрение фотографию со своим сыном Кристофером, который нарядился в шинель офицера МВД России.

К слову, именно этим снимком "терминатор" проиллюстрировал свое поздравление сына с Днем рождения.

"С днем рождения, Кристофер, ты моя ценность. Я любил каждую минуту наблюдать за твоим взрослением, ты заставляешь меня так гордиться каждый день, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал. Я люблю тебя!" - написал Арнольд Шварценеггер.

Отметим, что фото "железного Арни" сразу собрало в комментариях армию русских фанатов актера.

"Матрешка, водка, балалайка", "перестройка", "рашн стайл", "русский коп", "шинелька зачетная", "Нихера шуба", "Кокаинум", "А полковником Российской полиции когда он успел стать?)))", "Хуликаны", "Мусора", "Matreshka, vodka, balalaika, putin huilo", "Где он взял такое крутое польтишко)?", "Путин подарил", "Мента завалили", "Арни почему твой сын в нашей( русской форме полковника)?))", "Полковник в ондатровой шапке, я носил такую 20 лет назад.", - пишут пользователи Сети в комментариях под фото Шварценеггера.

Читайте также"Рад, что этот идиот не прервал трансляцию": Шварценеггер рассказал о нападении на него в АфрикеНапомним, ранее сообщалось, Арнольд Шварценеггер впервые посетил Киев, который ему любезно показал мэр столицы Виталий Кличко.

Фото "железного Арни" с градоначальником, приукрашенные с помощью фотошопа, а также множественные коллажи заполонили украинский сегмент Сети.

Хуйло Владимир Путин Арнольд Шварценеггер новости США
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