Порох в пороховницах и ягоды в ягодицах - рецензия на боевик Рэмбо: Последняя кровь

Рэмбо / Синема Сити

Вряд ли в далеком 1981-м, подписывая контракт на новый фильм, Сильвестр Сталлоне (тогда – автор и звезда спортивных драм о Рокки Бальбоа) мог предполагать, что станет навсегда героем боевиков (и даже, наравне с Арнольдом Шварценеггером, олицетворением такого рода кино).

По иронии судьбы, Рэмбо: Первая кровь (1982) сейчас смотрится едва ли не как драма о ветеране Вьетнамской войны, которому на своей шкуре пришлось испытать любимую максиму Аркадия Бабченко – "Родина всегда тебя бросит, сынок". Остальные же фильмы, особенно вторая и третья части, представляли из себя каноничные американские боевики 80-х – с дурацкими сюжетами, яркой картинкой и зубодробительным экшеном (который даже и не пытался дергаться в сторону реалистичности). Четвертый Рэмбо, вышедший в 2008-м, смотрелся уже более-менее ностальгически – с той лишь разницей, что местами фильм (и Сталлоне) выглядел очень люто. Особенно на фоне обезжиренных голливудских боевиков конца нулевых, снимаемых, по большей части, для запихающихся пересоленным попкорном подростков.

Читайте такжеЦарь Леонид поменял профессию: рецензия на фильм Падение ангелаИ вот – прошло чуть больше десяти лет. Сталлоне решает еще раз проверить на прочность свою старину (после того, как окончательно загнулась серия пенсионерских боевиков "Неудержимые") и оголтело трясет ею. Видимо, просто для проверки – не отвалится ли.

Итак, сюжет. Джон Рэмбо – супер стар и проводит время в аризонской пасторали, окончательно предпочтя массовым убийствам выходы днем в прерию с конем. Но насладиться спокойной пенсионерской жизнью ему не дают. Бандиты-сутенеры из Мексики (к черту политкорректность) похищают близкого Рэмбо человека. Типичная, в общем, БОЛЬШАЯ ОШИБКА. Ни Сталлоне, ни его соавтор с дивной фамилией Сирюльник даже не пытаются выдать в сюжете что-то свежее, громоздя штамп на штампе. И это не было бы большой проблемой, получись у съемочной группы пресловутый сочный экшен.

Да, у Последней крови рейтинг R (то бишь кино для взрослых, мясокровище и матюки), но используется он по большей части для галочки. Есть парочка сцен, в которых Рэмбо потрошит бандюков с прежней, как в 80-х, страстью, но погоды особой они не делают. Фильм не впечатляет именно в целом и именно как боевик. А это для такого рода кино – смерти подобно.

Правда, Сталлоне с продюсерами специально сделали двусмысленный финал с прицелом на кассовые сборы – вдруг получится собрать нормально денег. И снова можно будет трясти стариной. А не выйдет – так Рэмбо спокойно/цинично отправят на свалку истории. Титры Последней крови сделаны под нарезку из кадром предыдущих фильмов – видимо, чтобы фанаты могли пустить скупую слезу. Лучшего способа сказать им – мол, "Раньше были времена – а теперь мгновения" и не придумать.