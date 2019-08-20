Рэмбо Последняя кровь: Сталлоне показал новый трейлер фильма

Сильвесто Сталлоне опубликовал новый трейлер предстоящего последнего фильма про ветерана Вьетнамской войны, который может в одиночку убить целый наркокартель.
Бессменный исполнитель главной роли в фильме Рэмбо Сильвестр Сталлоне опубликовал новый трейлер предстоящего фильма, в котором его герой снова в одиночку уничтожает маленькую армию.
Сталлоне опубликовал трейлер в своем Instagram, а также он уже появился на YouTube.
"Не он это начал, но он это закончит", - подписал тизер Сталлоне. В ролике содержится много отсылок к первому фильму франшизы "Рэмбо: Первая кровь". "Я наконец вернулся домой, чтобы защитить единственную семью, которую знал", - говорит за кадром Рэмбо.
Рэмбо: Последняя кровь Актеры
- Сильвестр Сталлоне — Джон Рэмбо
- Пас Вега — Кармен Дельгадо
- Серхио Перис-Менчета — Хьюго Мартинес
- Адриана Барраса — Мария Бельтран
- Иветт Монреаль — Габриэль
- Джини Ким
- Хоакин Косио
- Оскар Хаэнада — Виктор Мартинес
- Луис Мэндилор — шериф
- Шейла Шах — Алехандра
- Диана Бермудес — Хуанита
- Марко де ла О — Мигель
- Ник Уиттман — Джимми
- Мануэль Уриса — Серхио
- Аарон Коэн — капитан полиции штата
- Джессика Мэдсен
- Рик Зингейл — Дон Мигель
- Димитрий Вегас
Рэмбо: Последняя кровь сюжет
По сюжету Джон Рэмбо отправляется в Мексику, чтобы отыскать пропавшую Габриэль – дочь своей подруги, о которой он заботился вместо родного отца. Вместе с местной журналисткой Кармен они выходят на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми и сексуальным рабством. Чтобы положить конец их злодеяниям Рэмбо вспоминает все, чему научился на войне.
Новый фильм Рэмбо: Последняя кровь выходит в прокат 19 сентября.
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