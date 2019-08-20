Рэмбо Последняя кровь: Сталлоне показал новый трейлер фильма

Рэмбо: Последняя кровь / Instagram

Бессменный исполнитель главной роли в фильме Рэмбо Сильвестр Сталлоне опубликовал новый трейлер предстоящего фильма, в котором его герой снова в одиночку уничтожает маленькую армию.

Сталлоне опубликовал трейлер в своем Instagram, а также он уже появился на YouTube.

"Не он это начал, но он это закончит", - подписал тизер Сталлоне. В ролике содержится много отсылок к первому фильму франшизы "Рэмбо: Первая кровь". "Я наконец вернулся домой, чтобы защитить единственную семью, которую знал", - говорит за кадром Рэмбо.

Рэмбо: Последняя кровь Актеры

Сильвестр Сталлоне — Джон Рэмбо

Пас Вега — Кармен Дельгадо

Серхио Перис-Менчета — Хьюго Мартинес

Адриана Барраса — Мария Бельтран

Иветт Монреаль — Габриэль

Джини Ким

Хоакин Косио

Оскар Хаэнада — Виктор Мартинес

Луис Мэндилор — шериф

Шейла Шах — Алехандра

Диана Бермудес — Хуанита

Марко де ла О — Мигель

Ник Уиттман — Джимми

Мануэль Уриса — Серхио

Аарон Коэн — капитан полиции штата

Джессика Мэдсен

Рик Зингейл — Дон Мигель

Димитрий Вегас

Рэмбо: Последняя кровь сюжет

По сюжету Джон Рэмбо отправляется в Мексику, чтобы отыскать пропавшую Габриэль – дочь своей подруги, о которой он заботился вместо родного отца. Вместе с местной журналисткой Кармен они выходят на преступный синдикат, занимающийся торговлей людьми и сексуальным рабством. Чтобы положить конец их злодеяниям Рэмбо вспоминает все, чему научился на войне.

Новый фильм Рэмбо: Последняя кровь выходит в прокат 19 сентября.

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