Кремниевая долина 6 сезон: дата выхода, сюжет и актеры финального сезона

20 августа 2019, 15:50

Финальный 6 сезон Кремниевая долина уже ждет зрителей, и чем закончились приключения Ричарда Хендрикса фанаты сериала узнают осенью 2019.

Кремниевая долина 6 сезон
Кремниевая долина 6 сезон дата выхода / скриншот

Новые серии финального 6 сезона сериала Кремниевая долина уже обработаны и загружаются НВО, а телеканал пока что опубликовал официальный тизер-трейлер сериала.

Шестой сезон Кремниевой долины будет состоять всего из 7 эпизодов. Однако шоуранеры эффективно потратили время, и уложили в них все трендовые события нашего времени по технологиям.

Кремниевая долина 6 сезон Сюжет

5 сезон Кремниевой долины закончился тем, что Ричард Хендрикс и его друзья разгромили Хули, и получают свое место под солнцем и официально занимают место конкурента. Однако, у больших корпораций всегда назревают не менее большие проблемы.

Официальный тизер-трейлер дал понять, что шоуранеры внимательно следят за миром технологий. Главный герой Кремниевой долины Ричард Хендрикс в нем показана (внезапно) на сенатских слушаниях по безопасноти. Как известно, в этой ситуации всего недавно побывал Марк Цукерберг - основатель Facebook. Хендрикс и является сериальным прототипом Цукербьерга - в исполнении Томаса Миддлитча.

Кремниева додина 6 сезон актеры

В финальном сезоне Кремниевой долины к своим ролям вернутся Томас Миддлдитч, Зак Вудс, Мартин Старр и Кумэйл Нанджиани. А вот Ти Джей Миллер так и не появится, после того, как покинул сериал еще в 4 сезоне.

Финальный 6 сезон сериала Кремниевая долина выходит на НВО 27 октября 2019. Смотреть сериал можно будет всем подписчикам НВО.

Кремниевая долина 6 сезон смотреть онлайн трейлер:

Ранее появилась дата выхода 3 сезона Удивительной Миссис Мейзел.

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