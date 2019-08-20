Удивительная миссис Мейзел 3 сезон: дата выхода и новый трейлер

Новый сезон невероятного сериала о мечте Удивительная Миссис Мейзел 2019 выходит на экраны уже в декабре месяце.
Amazon опубликовали официальный трейлер 3 сезона Удивительной Миссис Мейзел, и назвали точную дату выхода сериала, который до глубины души впечатлил зрителей.
В сериале сыграют снова Рейчел Броснахен, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб, Марин Хинкль и другие. Второстепенные роли снова будут меняться.
Удивительная Миссис Мейзел 3 сезон Сюжет
В 50-60-х годах ХХ века экс-домохозяйка Миссис Мейзел осталась без мужа, но она решает пойти в стенд-ап комики.
Для этого она пренебрегает отношениями с близкими, а также учится игнорировать мнения других, чтобы удержаться на волне популярности. Все это дополняет невероятная атмосфера Нью-Йорке тех лет, а также параллельные линии персонажей, раскрывающих быт и особенности жизни.
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Чем ей придется пожертвовать еще, чтобы достигнуть мечты, мы узнаем в 3 сезоне сериала, который еще не последний.
Удивительная миссис Мейзел 3 сезон смотреть онлайн трейлер:
Третий сезон Удивительной Миссис Мейзел выходит 6 декабря 2019 года.
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