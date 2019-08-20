Удивительная миссис Мейзел 3 сезон: дата выхода и новый трейлер

Удивительная Миссис Мейзел 3 сезон: дата выхода / скриншот

Amazon опубликовали официальный трейлер 3 сезона Удивительной Миссис Мейзел, и назвали точную дату выхода сериала, который до глубины души впечатлил зрителей.

В сериале сыграют снова Рейчел Броснахен, Майкл Зеген, Алекс Борштейн, Тони Шалуб, Марин Хинкль и другие. Второстепенные роли снова будут меняться.

Удивительная Миссис Мейзел 3 сезон Сюжет

В 50-60-х годах ХХ века экс-домохозяйка Миссис Мейзел осталась без мужа, но она решает пойти в стенд-ап комики.

Для этого она пренебрегает отношениями с близкими, а также учится игнорировать мнения других, чтобы удержаться на волне популярности. Все это дополняет невероятная атмосфера Нью-Йорке тех лет, а также параллельные линии персонажей, раскрывающих быт и особенности жизни.

Читайте такжеМистер Робот 4 сезон: дата выхода, сюжет, актеры и финальный трейлер

Чем ей придется пожертвовать еще, чтобы достигнуть мечты, мы узнаем в 3 сезоне сериала, который еще не последний.

Удивительная миссис Мейзел 3 сезон смотреть онлайн трейлер:

Третий сезон Удивительной Миссис Мейзел выходит 6 декабря 2019 года.

Ранее