Сильвестр Сталлоне пообещал снять Рэмбо-5

Сталлоне снимет нового "Рэмбо" / bagnet.org

Голливудский актер и звезда боевиков Сильвестр Сталлоне анонсировал начало съемок очередного, уже пятого, фильма про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо.

"Приступаю скоро и очень взволнован. Мир, возможно, меняется, но не он", — написал Сталлоне в своем Instagram.

К посту он прикрепил фотопортрет своего персонажа из картины "Рэмбо IV" 2007 года. И процитировал собственного персонажа: "Ничто не закончено!"

Напомним, что первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" вышел в 1982 году. Режиссером выступил Тед Котчефф. Лента при бюджете 15 млн долларов собрала более 125,2 млн долларов в мировом прокате.

Ранее пользователи Сети "похоронили" Сильвестра Сталлоне. Репосты новости о "смерти" актера сделали сотни пользователей.