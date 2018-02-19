"Будет долго жить". Пользователи Сети "похоронили" Сильвестра Сталлоне

В понедельник, 19 февраля, множество пабликов во "ВКонтакте" и других соцсетях объявили о смерти известного голливудского актера и звезды боевиков Сильвестра Сталлоне.

В сообщениях утверждалось, что актер скончался из-за онкологического заболевания простаты.

Первым о смерти Сталлоне сообщил паблик World Tattoo & Piercing.

"Сильвестр Гарденцио Сталлоне умер сегодня утром из-за рака простаты. Актер держал свою болезнь в секрете, но в итоге так и не мог справиться с ней", — написали авторы сообщества, прикрепив к посту фотографии седого и лысеющего актера.

Новость оказалась фейковой, однако успела широко разойтись по сети. Репосты сделали сотни пользователей, которые не могли поверить в смерть Сталлоне.

Однако позже, изучив официальные страницы актера в соцсетях, пользователи быстро поняли, что слухи о смерти знаменитости — сплошной обман.

К слову, за свою долгую карьеру Сильвестр Сталлоне снялся более чем в полусотне фильмов. Самые известные из них – кинофраншизы "Рокки" и "Рэмбо".

Напомним, ранее дочери Сталлоне снялись в рекламной кампании Dolce & Gabbana.