DC резко отреагировали на заявление "Киборга" из Лиги Справедливости

Warner Bros и DC Films приняли кардинальные меры из-за скандала с Рэем Фишером - его "удалили" из серии фильмов про Лигу Справедливости.
Рэй Фишер обвинил DC Films в попытке замалчивать скандал, который возник из-за того, что один из руководителей обещал сломать ему карьеру на съемках Лиги справедливости.
Он объявил, что отказывается сниматься в фильмах DC, а теперь появилась информация, что его героя Киборга удалили из всех будущих фильмов.
Сценарист Марк Хьюз, который связался с источниками на студии Warner Bros сообщил, что часть слухов не правда, а потом уточнил, что Киборга просто удалили из всех сцен фильма Флэш, пишет Wrap.
"Слухи о переделке Киборга - ложь, Киборга нет во Флэше, и роль не меняется. Я подтвердил это со студией. Слух ЛОЖНЫЙ", - писал он сначала в твиттере.
Похоже, сценарий переписали, чтобы убрать Киборга. Учитывая, что сольный фильм об этом герое тем более отложен на неопределенный срок - решение проблемы с актером также отложено на тот же срок.
Как известно, Рэй Фишер обвинил режиссера Джосса Уидона в грубости и непрофессионализме, а затем обрушился с критикой и на других сотрудников студии: продюсеров Джона Берга и Джеффа Джонса и главу DC Films Уолтера Хамаду.
Часть актеров из Лиги Справедливости поддержали его, часть промолчали.
Ранее Зак Снайдер прокомментировал продолжение Лиги Справедливости.