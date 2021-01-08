DC резко отреагировали на заявление "Киборга" из Лиги Справедливости

Рэй Фишер - Киборг / кадр из фильма

Рэй Фишер обвинил DC Films в попытке замалчивать скандал, который возник из-за того, что один из руководителей обещал сломать ему карьеру на съемках Лиги справедливости.

Он объявил, что отказывается сниматься в фильмах DC, а теперь появилась информация, что его героя Киборга удалили из всех будущих фильмов.

Сценарист Марк Хьюз, который связался с источниками на студии Warner Bros сообщил, что часть слухов не правда, а потом уточнил, что Киборга просто удалили из всех сцен фильма Флэш, пишет Wrap.

"Слухи о переделке Киборга - ложь, Киборга нет во Флэше, и роль не меняется. Я подтвердил это со студией. Слух ЛОЖНЫЙ", - писал он сначала в твиттере.

Похоже, сценарий переписали, чтобы убрать Киборга. Учитывая, что сольный фильм об этом герое тем более отложен на неопределенный срок - решение проблемы с актером также отложено на тот же срок.

Как известно, Рэй Фишер обвинил режиссера Джосса Уидона в грубости и непрофессионализме, а затем обрушился с критикой и на других сотрудников студии: продюсеров Джона Берга и Джеффа Джонса и главу DC Films Уолтера Хамаду.

Часть актеров из Лиги Справедливости поддержали его, часть промолчали.

Ранее Зак Снайдер прокомментировал продолжение Лиги Справедливости.